В КНДР строят роскошный особняк для Путина. Рядом — жуткое напоминание о войне в Украине

Строительство начали в октябре и ведут ускоренными темпами

В Северной Корее в срочном порядке строят три роскошных особняка на территории гостевого комплекса Кумсусан в Пхеньяне. Неподалеку ведутся работы над новым кладбищем и музеем в память о северокорейских военнослужащих, погибших в войне против Украины.

Что нужно знать:

Три особняка на территории гостевого комплекса Кумсусан строят ударными темпами

Главным кандидатом на проживание в новой резиденции считается Путин

Также предполагают, что особняки могут быть предназначены для Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Как пишет NK news, возможно, Пхеньян готовится к приему иностранных лидеров в ближайшие месяцы. Территория каждого из домов – около 13 000 квадратных метров. Недалеко параллельно со строительством особняков обустраивают новое кладбище и музей для погибших в войне России против Украины северокорейских бойцов.

На территории комплекса Кумсусан уже есть два особняка примерно такого же размера. Они были построены в 2019 году для китайского лидера Си Цзиньпина.

Анализ спутниковых снимков показал, что стройка ведется ускоренными темпами. Оно началось в конце октября 2025 года – появился большой рабочий лагерь.

Снимки Planet Labs показывают, что к середине ноября были полностью готовы фундаменты трех новых коттеджей и уже построено несколько этажей. Также появились вспомогательные постройки. Издание делает вывод, что власти КНДР рассматривают проект как приоритетный и строительство может быть завершено за несколько месяцев.

Спутниковые снимки строительства особняков в Пхеньяне

Спутниковые снимки строительства особняков в Пхеньяне 2 декабря

При этом официально Пхеньян не объявлял о подготовке визитов зарубежных лидеров. NK News пишет, что именно глава России Владимир Путин считается вероятным кандидатом на проживание в новой резиденции из-за усиления связей двух стран на фоне войны РФ против Украины.

Предполагается, что особняки также могут быть предназначены для китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Глава США предлагал в октябре приехать в КНДР для обсуждения санкций.

