Мир еще ближе к гибели? Что будет, когда Часы Судного дня покажут полночь

Названы три причины, почему стрелки неумолимо приближаются к нулевой отметке

Во вторник, 27 января, Часы Судного дня перевели на четыре секунды вперед. Таким образом до полуночи, символизирующей ядерный апокалипсис, осталось 85 секунд.

Это самое близкое к катастрофе значение, которое когда-либо показывали эти часы. О переводе часов ученые заявили на Youtube-канале.

Авторы проекта назвали тремя главными причинами для перевода стрелок вперед ядерное оружие, изменение климата и биологические угрозы.

Ученые перевели Часы Судного дня в 2026 году

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня – проект "Бюллетеня атомных ученых" (Bulletin of the Atomic Scientists), некоммерческой медиа-организации, в состав которой входят мировые лидеры и лауреаты Нобелевской премии.

По мнению группы, это "проект, призванный предупредить общественность о том, насколько близки мы к уничтожению нашего мира с помощью опасных технологий собственного производства".

Перевод Часов Судного дня в 2026 году

Задуманные как метафора и наглядное напоминание об опасностях, с которыми приходится сталкиваться человечеству, Часы Судного дня впервые были установлены в 1947 году на семь минут до полуночи.

Это сделали Альберт Эйнштейн, директор Манхэттенского проекта Дж. Роберт Оппенгеймер и ученые Чикагского университета, которые участвовали в разработке первого атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта.

Какое время они показывали в разные годы

С тех пор часы неоднократно переводились как вперед, так и назад. Наибольшее отклонение часов от полуночи произошло в 1991 году, после того как тогдашний президент Джордж Буш-старший и президент СССР Михаил Горбачев объявили о сокращении ядерных арсеналов своих стран и возобновлении действия Договора об ограничении стратегических вооружений. Тогда они показывали без 17 минут полночь.

В 2025 году часы были переведены на 1 секунду вперед и показывали 89 секунд до полуночи. В 2024 и 2023 годах стрелки были установлены на 90 секунд до полуночи. Из-за вторжения России в Украину, стрелки были сдвинуты вперед на 10 секунд.