Часы Судного дня снова перевели: что это означает

Ученые призвали три государства спасти мир от катастрофы

Во вторник, 28 января, Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд.

Теперь часы показывают 23:58:31. Об этом сообщил экспертный совет журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" в ходе прямой трансляции на YouTube.

"Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир", – заявил председатель совета науки и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниэл Холтс.

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

Что такое Часы Судного дня и зачем их придумали

Часы Судного дня — это проект команды ученых из Чикагского университета. Впервые мир увидел их циферблат на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году, через два года после изобретения ядерной бомбы.

Тогда минутная стрелка находилась на отметке в семь минут до полуночи. Как тогда считали ведущие физики-ядерщики, среди которых были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер, именно столько времени у человечества оставалось до возможной ядерной войны.

Со временем Часы Судного дня стали символом уязвимости нашей планеты перед глобальными катастрофами, среди которых не только ядерные бомбардировки, но и меняющийся климат. Каждый год экспертный совет, который включает в себя нобелевских лауреатов, решает, куда и насколько передвигать стрелки.

Как менялось положение стрелок Часов Судного дня

За 77 лет, время, которое показывали Часы Судного дня изменялось 25 раз. По мнению ученых, обстановка в мире то накалялась, то разряжалась.

Примечательно, что дальше всего от ядерной войны мир был в 1991-м, когда распался Советский Союз — тогда минутную стрелку отодвинули от полуночи на целых 17 минут.

В 2023 году стрелки перевели на максимально близкое к "концу света" время — 90 секунд. Основными причинами такого решения стала война России с Украиной и угроза применения ядерного оружия.

Кроме того, ученые напомнили о климатическом кризисе, неконтролируемом развитии технологий и актуальной тогда пандемии COVID-19.

В январе 2024 года стрелки Часов Судного дня решили оставить на той же отметке – за 90 секунд до ядерного апокалипсиса.

Ситуация в 2025 году

Сегодня, по мнению научного сообщества, человечество приблизилось к "концу света" ближе, чем когда-либо ранее. Поэтому ученые перевели секундную стрелку еще на секунду ближе к полуночи.

"Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размер и значимость своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, способное уничтожить цивилизацию. Процесс контроля над ядерными вооружениями находится на грани краха, а контакты на высоком уровне между ядерными державами совершенно недостаточны, учитывая существующую опасность", — предупредили ученые.

Они заявили, что слепое продолжение нынешнего курса — это форма безумия.

"Соединенные Штаты, Китай и Россия обладают коллективной силой, способной уничтожить цивилизацию. Эти три страны несут главную ответственность за то, чтобы отвести мир от края пропасти, и они могут это сделать, если их лидеры всерьез начнут добросовестные обсуждения глобальных угроз, описанных здесь", – говорится в официальном заявлении участников "Бюллетеня ученых-атомщиков".

По их мнению, указанные страны, несмотря на глубокие разногласия, должны сделать первый шаг немедленно. От этого зависит наш мир.

Напомним, с тех пор, как изобрели атомную бомбу, мир стоял на пороге ядерной войны как минимум 22 раза. Три наиболее драматичных эпизода, которые едва не привели к "концу света", это: Карибский кризис, Норвежский ракетный инцидент в 1995 году и ложное срабатывание российской системы раннего оповещения в 1983 году, когда инженер-аналитик подполковник Петров буквально спас мир от катастрофы.