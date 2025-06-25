"Радиостанция судного дня" внезапно передала уйму сообщений: в сети уже разбирают их смысл

Станция уже десятки лет является предметом обсуждений

Загадочная российская станция УВБ-76, более известная в народе под названием "Жужжалка" продолжает передавать странные сигналы. Ну а в сети уже традиционно пытаются расшифровать смысл этих посланий.

Поскольку в интернете существует множество страшилок разной степени неадекватности, связанных с функционалом данного устройства, то и в этот раз пользователи начали измерять количество переданных символов и пытаться узнать какое же тайное послание скрыто в очередном "спидошпице" и "хрякохрыче".

Сообщается, что в течение 25 июня станция выдала аж целых 24 сообщения, а в последний раз такая активность якобы наблюдалась незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. К слову, подвязывать сигналы УВБ-76 к российскому вторжению первым начал пропагандист Владислав Позняков, который, как и многие другие его товарищи по цеху, грезит ядерными ударами по Вашингтону и Европе. Сама же станция работает с 70-х годов прошлого столетия и во все времена была предметом самых диких конспирологических теорий.

Сообщения УВБ-76

Как и во всех остальных случаях, сообщения сами по себе не имеют смысла

Хотя иногда у нее получаются забавные слова

На популярных у российских школьников ресурсах часто звучат теории, которые гласят, что "Жужжалка" якобы подключена к системе ядерного сдерживания "Периметр", которая в автоматическом режиме должна запускать ядерные ракеты. Впрочем, в работу станции часто вмешивались разного рода хакеры, которые через нее транслировали фразы "Слава Украине" и слова из песни Wellni — "ПТН ПНХ". А совсем недавно там даже крутили "Лебединое озеро".

То есть как минимум странно допускать, что ядерная безопасность мира зависит от общедоступной станции, в работу которой может вмешаться практически любой желающий. Тем более, что подобные вмешательства там происходят регулярно хотя бы раз на год. Согласно одной из теорий ядерный апокалипсис наступит как только станция затихнет, но и такое уже происходило в ее истории и как-то никто от этого не умер.

Согласно наиболее правдоподобным теориям, она выполняет роль "маркера канала". То есть сигнал занимает определенную частоту, чтобы ее не использовали другие станции.

Напомним, в последний раз внимание сети УВБ-76 привлекала в мае текущего года, после чего слова "хрюкостяг" и "бомжекрем" стали мемом в telegram-каналах.