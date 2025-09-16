"Радиостанция судного дня" выдала новое слово: в нем даже есть смысл

О значении посланий "жужжалки" спорят еще с 70-х годов прошлого века

В России продолжают с восторгом выискивать смысл в случайных наборах слов и букв, которые отправляет станция УВБ-76 ("Жужжалка"), такжк известная как "радиостанция судного дня". На этот раз в потоке белого шума и невразумительного бормотания, они услышали новое осмысленное слово — "глиссер".

Событие оказалось настолько значимым, что подхватили эту тему даже журналисты из кремлевского пула. Как и во всех других случаях, смысл послания остался понятным лишь самым прожженным конспирологам.

Стоит отметить, что в отличие от ставших мемом "бомжекрема" и "хрякохрыча", слово "глиссер" действительно имеет значение. Так называют типы лодок, которые за счет высокой скорости передвижения начинают скользить по водной поверхности. Собственно с французского языка слово "glisseur" и переводится как "скользить".

Согласно популярным в сети теориям "Жужжалка" якобы подключена к российской системе ядерного сдерживания "Периметр", которая в автоматическом режиме должна запускать ядерные ракеты. Впрочем, в работу станции часто вмешивались разного рода хакеры, которые через нее транслировали фразы "Слава Украине" и слова из песни Wellni — "ПТН ПНХ". А совсем недавно там даже крутили "Лебединое озеро".

Если же верить наиболее правдоподобным версиям, то станция выполняет роль "маркера канала". То есть сигнал занимает определенную частоту, чтобы ее не использовали другие станции. Однако российские СМИ часто используют ее, чтобы нагнать паники на фоне очередных ядерных угроз.

Напомним, в последний раз "Жужжалка" выдавала что-то более-менее осмысленное в конце августа. Тогда "Телеграф" обратился за помощью к искусственному интеллекту, чтобы попытаться расшифровать значение его слов.