Жуткие слова прозвучали на радио "Судного дня": сообщения проанализировал ИИ

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, которую прозвали станцией "Судного дня", внезапно снова подала голос. Она выдала серию неоднозначных фраз, которые обычно происходят перед или на фоне громких событий.

Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи". По его данным, примерно в обед 25 августа станция передала следующие сообщения: "НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365", НЖТИ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692.

Стоит отметить, что загадочные сообщения радиостанция передала и перед началом полномасштабной войны в Украине. Тогда можно было расслышать слово "ЛЕСОЛЕД".

Что такое жужжалка?

Это самая известная и загадочная номерная станция в России, которая вещает с середины 1970-х годов. Обычно эфир станции заполняет белый шум, иногда звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами (часто — именами), из первых букв которых складываются отдельные слова.

Предполагается, что радиостанция "УВБ-76" принадлежит Вооруженным силам РФ, а ее сигнал, по разным версиям, поступает из Московской, Ленинградской или Псковской областей. Но официально это не подтверждено. В западных СМИ популярна версия, что "жужжалка" является частью системы "Периметр" (другое название — "мертвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или утраты связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

Для справки: до 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост числа голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения каждую неделю, а иногда и каждый день. В разное время станция передавала в эфир звуки, похожие на шаркающие шаги, отрывки из "Лебединого озера" Петра Чайковского, а в одном случае раздался женский крик.

Серьезный всплеск активности был зафиксирован прямо перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Началось все в январе, а за несколько дней до вторжения в эфир посыпался целый град из сообщений. Так, 22 февраля передали сообщения со словами "нюхостих" и "неудержимый", а 23 февраля — "мужощелк", "чайхана" и "шиконаст".

Последний всплеск активности

Стоит отметить, что последний масштабный всплеск активности "жужжалки" произошел прямо перед встречей Путина и Трампа на Аляске. 14 августа в эфире прозвучало сразу два сообщения: НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881, НЖТИ 03647 СТОКОТОН 2751 2830.

ФСБ или троллинг?

Мнение о загадочной станции разделилось. Кто-то считает, что это чья-то очень затянувшаяся шутка, ну а другие на полном серьезе уверены в её связях с правительством РФ. Так, например, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии 24 каналу, комментируя один из всплесков активность "жужжалки" заявил, что в России все системы передачи информации являются контролируемыми. Под прикрытием их используют спецслужбы для донесения нужных данных. Это нужно, чтобы дезориентировать население, не дать никому узнать, что происходит в Кремле.

Удалось ли ИИ расшифровать послание

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok, что бы тот высказал свое мнение насчет последних шифров.

Он объяснил, что НЖТИ — это позывной станции, а числа — могут являться идентификаторами, координатами, командами или зашифрованными данными. Слова (НАРДОСАЖ, ПУЛОЛЕД), по мнению ИИ, выглядят как кодовые названия, возможно для операций, объектов или адресатов. Однако без ключа шифрования понять точный смысл невозможно.

Впрочем, отмечает Grok, все эти сообщения могут быть дезинформацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2025 года Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд.