Світ ще ближчий до загибелі? Що буде, коли Годинник Судного дня покаже північ

Названо три причини, чому стрілки невблаганно наближаються до нульової позначки

У вівторок, 27 січня, Годинник Судного дня перевели на чотири секунди вперед. Таким чином, до півночі, що символізує ядерний апокаліпсис, залишилося 85 секунд.

Це найближче до катастрофи значення, яке коли-небудь показував цей годинник. Про переведення годинника вчені заявили на Youtube-каналі.

Автори проєкту назвали трьома головними причинами для переведення стрілок уперед ядерну зброю, зміну клімату та біологічні загрози.

Вчені перевели Годинник Судного дня у 2026 році вперед

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня – проєкт "Бюлетеня атомних учених" (Bulletin of the Atomic Scientists), некомерційної медіа-організації, до складу якої входять світові лідери та лауреати Нобелівської премії.

На думку групи, це "проект, покликаний попередити громадськість про те, наскільки близькі ми до знищення нашого світу за допомогою небезпечних технологій власного виробництва".

Переведення Годинника Судного дня у 2026 році

Задуманий як метафора та наочне нагадування про небезпеки, з якими доводиться стикатися людству, Годинник Судного дня вперше був встановлений у 1947 році на сім хвилин до півночі.

Це зробили Альберт Ейнштейн, директор Манхеттенського проекту Дж. Роберт Оппенгеймер і вчені університету Чикаго, які брали участь у розробці першої атомної зброї в рамках Манхеттенського проекту.

Який час він показував у різні роки

З того часу годинник неодноразово переводився як вперед, так і назад. Найбільше відхилення годинника від півночі відбулося в 1991 році, після того як тодішній президент Джордж Буш-старший і президент СРСР Михайло Горбачов оголосили про скорочення ядерних арсеналів своїх країн та поновлення дії Договору про обмеження стратегічних озброєнь. Тоді вони показували 17 хвилин до півночі.

У 2025 році годинник був переведений на 1 секунду вперед і показував 89 секунд до півночі. У 2024 та 2023 роках стрілки були встановлені на 90 секунд до півночі. Через вторгнення Росії в Україну стрілки були зсунуті вперед на 10 секунд.