На его памятник Зеленский выделил личные средства: как выглядит могила украинского космонавта Каденюка

Вокруг памятника Каденюку, который открыли в 2020 году, разгорелся скандал

Леонид Каденюк — первый и единственный космонавт независимой Украины, о его жизни и карьерном пути сняли документальный фильм. Благодаря Каденюку в открытом космосе дважды прозвучал наш национальный гимн, и несмотря на то, что космонавт ушел из жизни ровно семь лет назад, 31 января 2018 года, его достижения никогда не будут забыты.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легендарного украинца. Мы также узнали, когда ему поставили памятник и почему вокруг него разгорелся небольшой скандал.

Чем прославился Леонид Каденюк

Леонид Каденюк родился в 1951 году в селе Клишковцы в Черновицкой области в семье сельских учителей. Но с детства решил, что хочет стать космонавтом и уверенно двигался к своей мечте. В 16 лет он поступил в Черниговское военное авиационное училище летчиков, а после его окончания остался в вузе и стал инструктором, обучающим студентов. Также Леонид развивался в сфере авиации. В 1976 году он оказался в числе 9 счастливцев, которые прошли первые туры отбора и попали в отряд космической системы "Буран". До 1978 года Каденюк был в Центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, потом учился в школе-летчиков-испытателей, а в 1989 году окончил Московский авиационный институт.

Леонид Каденюк в молодости

Каденюк активно развивался в этой сфере, входил в советский отряд космонавтов, его полет в космос был запланирован на 1992 год, но распад СССР изменил эти планы, поскольку миссию свернули.

Леонид Каденюк полете в космос в 1997 году

Леонид вернулся в Украину, а в 1995 году его взяли в состав космонавтов Национального космического агентства. Позже его пригласили на базу NASA для финальной подготовки к полету на американском космическом корабле "Колумбия". Полет Каденюка в составе международной экспедиции состоялся в 1997 году и продолжался 17 дней.

Леонид Каденюк полетел в космос на корабле "Колумбия"

В космосе Каденюк исследовал влияние невесомости на три вида растений – репу, сою и мох. Он стал первым, кто улетел в космос с украинским флагом и выполнил задачи правительства, благодаря ему в открытом космическом пространстве дважды играл наш национальный гимн. Также с собой Каденюк взял наш флаг и Герб Украины, портрет и Кобзарь Тараса Шевченко.

В космосе Каденюк исследовал влияние невесомости на растения

От чего умер Леонид Каденюк и как выглядит его могила

Легендарного украинского космонавта не стало 31 января 2018 года. Каденюк умер на 68-м году жизни во время пробежки в парке, предположительно, от сердечного приступа, вызванного оторвавшимся тромбом в сосуде.

Леонид Каденюк

Похоронили Леонида Каденюка на Байковом кладбище. Сначала на его могиле установили скромный деревянный крест, а в 2020 году ему установили большой памятник по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Сначала он заявил, что финансирование памятника берет на себя государство, потом стало известно, что на создание монумента направят деньги из фонда, созданного семьей Каденюка и свой личный взнос в фонд сделал Владимир Зеленский и другие чиновники из его команды.

Памятник Леониду Каденюку открыли в 2020 году

Согласно декларации Зеленского за 2020 год, на памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку президент выделил личные средства в размере 250 тысяч гривен. В декабре 2020 года памятник открыли.

зеленский выделил личные деньги на памятник Каденюку

Монумент изготовлен из Покостовского гранита и представляет собой фигуру Каденюка в скафандре. Высота скульптуры - 4,2 метра, размещена она на черном круге с 67 золотыми звездами.

Как выглядит могила Леонида Каденюка

Однако вокруг памятника разгорелся скандал. Чтобы установить монумент, строителям пришлось выкорчевать калину возле могилы актрисы Нилы Крюковой, которая привезла его из родного села и в завещании прописала, чтобы его посадили возле могилы. Об этом рассказала дочь Крюковой, которая также отметила, что памятником Каденюку "задавали" ландшафт, а также вид с горы и захоронения других значимых украинских личностей.

Леонид Каденюк похоронен на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила первого олигарха независимой Украины Щербаня. У него самый высокий памятник на сельском кладбище, но без фотографии.