Не удержался и… Трамп оконфузился на первом заседании Совета мира

Странное поведение американского лидера попало на видео

В четверг, 19 февраля, президент США Дональд Трамп уснул на первом заседании возглавляемого им Совета мира, которое состоялось в Институте мира США в Вашингтоне. Это уже не первый случай, когда глава Белого дома задремал перед камерой.

Соответствующие кадры опубликовал в Х журналист Аарон Рупар. Американский лидер выглядел уставшим на протяжении всего мероприятия.

На видео видно, что Трамп выглядит очень сонным. Его веки постоянно закрывались во время выступления генерал-майора Джаспера Джефферса III, и если он и не заснул совсем, то был к этому близок.

"Трамп изо всех сил борется с идеологией "пробужденного сознания", сидя и слушая выступления других ораторов на заседании Совета мира", – иронизирует автор публикации.

Американский президент также время от времени не мог устоять перед объятиями Морфея во время речи основателя и главы Института глобальных изменений, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Трамп продолжал дремать, склонив голову вниз, пока выступали несколько других международных высокопоставленных лиц.

Сонный Донни. Фото: Yahoo

Трампа усыпляет участие в различных заседаниях

Стоит отметить, что это лишь последний случай, когда сонливость взяла над Трампом верх. Такой же конфуз произошел с американским лидером в декабре, когда заседал Кабинет министров, во время выступления госсекретаря Марко Рубио. Ролики с уставшим президентом США завирусились в соцсетях.

"Сонный Дональд Трамп сейчас борется, чтобы не заснуть во время заседания Кабинета министров. Поистине самый неэнергичный президент в истории", — написал автор публикации.

В ноябре 2025 года во время мероприятия в Овальном кабинете, на котором объявляли о снижении цен на популярные медицинские препараты, глаза Трампа были закрытыми. Он потирал их и, казалось, с трудом открывал, сообщало CNN.

Трамп уснул на мерояприятии в Овальном кабинете

После того как фото с президентом с закрытыми глазами стали достоянием общественности, представители Белого дома заявили, что президент не спал, обвинив СМИ в раздувании ничего не значащей истории.

Напомним, как писал "Телеграф", в мае Дональд Трамп пожаловался, что война в Украине не дает ему спать по ночам.