Не удержался и… Трамп оконфузился во время выступления (видео)

В сети обратили внимание, что Трамп, как глава государства, должен демонстрировать силу и излучать энергию, однако он казался истощенным

Глава Белого дома Дональд Трамп заснул во время официального мероприятия перед камерами СМИ. Конфуз произошел, когда заседал кабинет министров.

Трамп казался спящим во время выступления госсекретаря Марко Рубио. Ролики с уставшим президентом США завирусились в соцсетях.

Что нужно знать

Трамп стал героем сети из-за сонливости

Его поведение назвали недостойным главы государства

Белый дом ранее уже оправдывал подобные инциденты

"Сонный Дональд Трамп сейчас борется за жизнь, чтобы не заснуть во время заседания кабинета министров. Поистине самый неэнергичный президент в истории", — отмечают американцы.

В сети заметили, что Трамп должен был излучать силу, однако он выглядел так, будто ему нужно срочно вздремнуть.

Кроме того, пользователи подметили, что Дональд Трамп испытывал неимоверную скуку, слушая выступление Администратора Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдина.

Стоит отметить, что ранее американский президент уже попадал в подобные ситуации. К примеру, в ноябре во время мероприятия в Овальном кабинете, на котором объявляли о снижении цен на популярные медицинские препараты, глаза Трампа были закрытыми. Он потирал их и, казалось, с трудом открывал, сообщало CNN.

Дональд Трамп с закрытыми глазами

После того как фото со президентом, который держал закрытыми глаза, стали достоянием общественности, представители Белого дома заявили, что президент не спал, обвинив СМИ в раздувании ничего не значащей истории.

Напомним, как писал "Телеграф", в мае Дональд Трамп пожаловался, что война в Украине не дает ему спать по ночам.