Не втримався і… Трамп осоромився на першому засіданні Ради миру

Дивна поведінка американського лідера потрапила на відео

У четвер, 19 лютого, президент США Дональд Трамп заснув на першому засіданні очолюваної ним Ради миру, яке відбулося в Інституті миру США у Вашингтоні. Це вже не перший випадок, коли очільник Білого дому задрімав перед камерою.

Відповідні кадри опублікував у Х журналіст Аарон Рупар. Американський лідер виглядав стомленим протягом усього заходу.

На відео видно, що Трамп має дуже сонний вигляд. Його повіки постійно закривалися під час виступу генерал-майора Джаспера Джефферса III, і якщо він і не заснув зовсім, то був до цього близький.

"Трамп щосили бореться з ідеологією "пробудженої свідомості", сидячи та слухаючи виступи інших ораторів на засіданні Ради миру", — іронізує автор публікації.

Американський президент також час від часу не міг встояти перед обіймами Морфея під час промови засновника та голови Інституту глобальних змін, колишнього прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера.

Трамп продовжував спати, схиливши голову вниз, поки виступали кілька інших міжнародних високопосадовців.

Сонний Донні. Фото: Yahoo

Трампа присипляє участь у різних засіданнях

Це лише останній випадок, коли сонливість взяла над Трампом гору. Такий самий конфуз стався з американським лідером у грудні, коли засідав Кабінет міністрів, під час виступу держсекретаря Марко Рубіо. Ролики зі стомленим президентом США завірусилися в соцмережах.

"Сонний Дональд Трамп зараз бореться, щоб не заснути під час засідання Кабінету міністрів. Воістину найнеенергійніший президент в історії", — написав автор публікації.

У листопаді 2025 року під час заходу в Овальному кабінеті, на якому оголошували зниження цін на популярні медичні препарати, очі Трампа були заплющеними. Він потирав їх і, здавалося, важко відкривав, повідомляло CNN.

Трамп заснув на заході в Овальному кабінеті

Після того як фото з президентом із заплющеними очима стали надбанням громадськості, представники Білого дому заявили, що президент не спав, звинувативши ЗМІ у роздмухуванні історії, що нічого не означає.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у травні Дональд Трамп поскаржився, що війна в Україні не дає йому спати ночами.