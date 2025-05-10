Трамп признался, почему не спит по ночам из-за Украины, — WSJ

Все оказалось сложнее, чем он думал

Дональд Трамп пожаловался, что война в Украине, это — растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам. Выступая перед ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он заявил, что глава России Владимир Путин не хочет прекращения войны и ему сложно вести с ним переговоры, потому что тот хочет все и сразу.

Трамп не может выполнить свои обещания

Президент США добавил, что разрешение мировых конфликтов оказалось сложнее, чем он думал, пишет The Wall Street Journal. Об этом изданию рассказали участники встречи с Трампом.

Кроме войны России против Украины, тяжело главе США и закончить конфликт между Израилем и Хамасом. Обе эти войны обещал остановить Трамп. Сейчас, после 100 дней его усилий на посту президента, никаких результатов не достигнуто.

"Хвастовство и театральность играют свою роль в дипломатических выступлениях на высоком уровне, но так же важны детали и упорная работа", – прокомментировал Дэн Баер, бывший посол, работающий сейчас в Фонде Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Трампа удивляет Путин

В последние недели Трамп в частном порядке жаловался советникам, что Путин не хочет прекращения войны, и что обе стороны отказываются идти на компромиссы. Хотя президент считал, что труднее убедить Киев, он столкнулся с неуступчивостью России.

Трамп спрашивал советников, изменился ли, по их мнению, Путин с момента его предыдущей каденции. Главу США удивляют его действия — бомбардировки мирных украинцев, в частности детей.

Вашингтон хочет достичь одной цели и выйти из переговоров

Ряд американских чиновников предполагают, что Трамп может решить, что его работа сделана, если ему удастся принудить Украину и Россию к прямым переговорам. Если это произойдет, США сосредоточатся на других приоритетах, а результаты таких переговоров уже будут зависеть от Киева и Москвы.

Как сообщал "Телеграф", Трамп по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал Путина согласиться на безусловное полное прекращение огня на 30 дней. В противном случае, пригрозил Трамп, Россию ждут новые санкции.