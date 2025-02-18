Ученые раскопали еще одну часть Великой китайской стены: она более древняя, чем все думали (фото, видео)

История Великой китайской стены насчитывает более 2 тысяч лет

В китайской провинции Шаньдун археологи раскопали старейшую часть Великой китайской стены, датированную поздней династией Западная Чжоу (1046–771 гг. до н. э.) и период Весны и Осени (770–476 гг. до н. э.). Это примерно на 300 лет раньше, чем считалось до сих пор. Это часть Великой стены Ци.

Исследования проводились в районе Чанцин под руководством Института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун. В раскопках, продолжавшихся с мая по декабрь 2024 года, применялись современные методы датировки, в частности оптически стимулированная люминесценция (OSL) и радиоуглеродный анализ.

Это первые активные раскопки Великой стены Ци после лет предыдущих исследований

В северной части деревни Гуанли было раскопано примерно 1100 квадратных метров. Самые старые стены имели толщину около 10 метров и впоследствии были модернизированы до ширины более 30 метров в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.). Также были обнаружены остатки древнего поселения, что подтверждает не только оборонительную, но и жилищную функцию стены.

Остатки Большой стены Ци

Большая стена Ци важная часть Большой стены, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как самая древняя и самая длинная Китайская стена, она простирается на 641 километр.

Важно знать, что Великая китайская стена – система укреплений, часть которых построена с использованием элементов рельефа. Ее общая протяженность согласно результатам исследования 2012 составляет 21 196,18 км.

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