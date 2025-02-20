Затяжная "красная" магнитная буря резко снизила свою силу. Что будет в ближайшие дни

Ученые обновили график колебаний

Длительная магнитная буря, которая местами достигала 6 баллов, постепенно снижает свою активность. Астросиноптики прогнозируют, что она завершится уже в ближайшие дни.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в четверг, 20 февраля, держится магнитная буря в 4 балла, то есть средняя. Такой геомагнитный шторм прогнозируется всего один день. Уже 21-23 февраля на Земле будет царить тишина.

Напомним, что магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться с час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

Ранее "Телеграф" писал, что уже скоро в Украину ворвется потепление до +15 градусов. Синоптики прогнозируют, что самые высокие показатели на термометрах в дневное время будут в Крыму, а самые низкие – на севере и северо-востоке Украины.