График почти весь в "красных" магнитных бурях. Что их может вызвать

Спокойных дней пока не ожидается

Магнитная буря, которая должна снизить свою силу в эти дни, решила этого не делать и держаться на уровне 6 баллов почти до конца недели. Ученые говорят, что она может быть вызвана солнечным ветром, создающим ударные волны, подобные выбросу корональной массы (СМЕ).

Умеренные, то есть класса G2, геомагнитные бури возможны 22-23 апреля, когда ожидается, что вращающаяся вместе область взаимодействия (CIR) поразит магнитное поле Земли. CIR, как объясняют ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, — переходные зоны между быстро и медленно движущимися потоками солнечного ветра. Они содержат усиленные магнитные поля, подобные CME.

Кроме того, в атмосфере Солнца есть большая дыра, которая повернута к Земле. Она выбрасывает поток быстрого солнечного ветра прямо на нашу планету.

"Мы прогнозировали, что СIR (Ред. область взаимодействия, вращающаяся вместе) ударит Землю 22 апреля. Эта гигантская дыра является ее движущей силой. Вытекающий из отверстия быстрый солнечный ветер сжимает более медленный солнечный ветер перед ним, создавая ударные волны, подобные CME, и магнитные поля, которые образуют CIR. Поэтому геомагнитные бури класса G2 вероятны, когда CIR достигнет Земли", — объяснили и подчеркнули астросиноптики.

В то же время, согласно обновленному графику геомагнитных колебаний у Meteoagent, в понедельник, 21 апреля, держится магнитная буря в 6 баллов. Ее сила не снизится и в течение 22 и 23 апреля. Уже в четверг, 24 апреля, геомагнитный шторм будет 5-балльным, а на следующий день он упадет до 4 баллов.

В выходные, 26 и 27 апреля, можно отдохнуть от штормов.

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