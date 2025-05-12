Неделя пройдет спокойно? Будут ли в середине мая сильные магнитные бури

На этой неделе, вероятно, будут магнитные бури, но не сильные

Магнитных бурь на Земле пока нет, но в течение этой недели они еще напомнят о себе. В то же время ученые говорят, что в ближайшее время не ожидается каких-либо вспышек на Солнце, соответственно и геомагнитных штормов.

Гигантское солнечное пятно 4079 недавно скрылось от Земли на Солнце, повернувшись другой стороной. Поэтому на солнечном диске пока нет пятен, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, Синоптики с NOAA сообщают, что 12 мая вероятность солнечных вспышек класса M и/или класса X составляет не более 1%.

Магнитные бури в течение 12-18 мая

В соответствии с обновленным графиком геомагнитных штормов 12-18 мая на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в понедельник, 12 мая, держится низкая солнечная активность. Но это ненадолго, ведь 13 мая прогнозируется средняя магнитная буря в почти 4 балла.

Позже, 14-17 мая, снова будет низкая солнечная активность. Хотя 18 мая возобновится средняя буря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется весеннее тепло.