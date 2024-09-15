Не холодная глыба камня, а "горячая штучка": ученые нашли у Луны неожиданный секрет

Человечеству возможно придется поменять представление о Луне

Извечная спутница нашей планеты Луна считается среди любителей космоса холодным мертвым куском камня. Однако она может скрывать секреты, которые могут серьезно изменить наше представление о ней.

После исследования образцов, которые были доставлены на Землю китайским модулем "Чанъэ-5" в декабре 2020 года, ученые обнаружили там следы вулканических процессов, произошедших буквально сотню миллионов лет назад. И это стало поводом задаться вопросом, могут ли они происходить в настоящее время.

В новом исследовании, обнародованном в журнале Science, говорится, что доставленные на Землю образцы датируются 123 миллионами лет назад (плюс-минус 15 миллионов лет). Для сравнения печально известное падение астероида, убившего динозавров, произошло примерно 66 миллионов лет назад.

123 миллиона лет может показаться огромной цифрой для нашего молодого вида, однако по геологическим меркам это почти "вчера". Ранее считалось, что вулканические процессы на Луне завершились от 3 до 3,8 миллиарда лет назад, то есть людям придется пересмотреть свои оценки на целых 2,9 — 3,7 миллиарда лет.

Аппарат "Чанъэ-5" доставил на Землю около 1,7 грамма лунного грунта из области Mons Rümker в Океане Бурь. В этих образцах ученым удалось найти около трех тысяч стеклянных шариков размером от 20 до 400 микрон, но лишь три из них были датированы 123 лет.

Для определения возраста породы в геологии используется метод уран-свинцового полураспада. Поскольку радиоактивный металл теряя свой заряд превращается в свинец, то измерение их соотношения позволяет оценить возраст породы.

Считается, что подобные шарики также могут быть сформированы вследствие ударов метеоритов, из-за которых плавится порода. Однако в таком случае они будут отличаться от вулканических своим внутренним строением и химическим составом.

Вопрос о том, что именно заставило мертвый шар камня проявлять активность остается открытым. Однако ученые предположили, что к этому причастны некоторые химические элементы.

"Мы измерили высокое содержание редкоземельных элементов и тория в этих вулканических стеклянных бусинах, что может указывать на то, что недавний вулканизм был связан с локальным обогащением теплогенерирующих элементов в мантийных источниках магмы", — пишут авторы исследования.

Проще говоря, некоторые элементы вроде калия, фтора, иттрия, лантана и других, могут выделять тепло в результате радиоактивного распада. Возможно, что этого тепла было достаточно, чтобы расплавить породу и привести к локальным небольшим извержениям.

Примечательно, что в 2014 году аппарат NASA "LRO" сфотографировал около 70 объектов на Луне, получивших название "нерегулярными морские пятна" (irregular mare patches — IMP), которые представляют собой невысокие гладкие холмы посреди каменистой местности. Ученые тогда допустили, что они могут тоже быть следствием вулканической активности, которая происходила менее сотни миллионов лет назад. Оценка их возраста происходила по подсчету количества кратеров на поверхности — чем меньше кратеров, тем моложе структура.

Однако IMP были лишь намеком на недавний вулканизм, то шарики из "Чанъэ-5" уже являются его неопровержимым доказательством.

Поэтому исследователи приходят к выводу, что на самом деле спутница нашей планеты может иметь куда более интересный и загадочный внутренний мир, чем человечество считало до этого. И если это так, то возможно, что эти процессы могут существенно облегчить ее колонизацию.

Как сообщалось ранее, в NASA всерьез задумались о колонизации Луны и теперь постепенно решают проблемы, которые могут возникнуть при основании там первой постоянной базы. В частности уже были запущены работы по созданию портативного ядерного реактора для обеспечения колонии электричеством.