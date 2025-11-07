"Просчитался, но где?". Полицейский, который прятался с мешком денег в палатке, насмешил украинцев (фото)
Полиция искала копа более 3 суток
Начальника Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, сбежавшего с более 16 млн гривен, нашли в лесу. Он жил в палатке среди пакетов с наличными деньгами.
Об этом сообщили в ДБР. Отмечается, что коп подготовился к длительному пребыванию в лесу, потому что купил себе даже зарядную станцию.
Что нужно знать:
- Рыбянский исчез в то же время, когда и исчезли почти 400 тысяч долларов из одного из расследований
- Копа задержали в Ровенской области
- Расследованием дела занялось ДБР, уже сообщившее интересные детали
Как сообщили в Бюро, Рыбянский хранил в кабинете средства, ранее изъятые его подчиненными во время досудебного расследования. Их должны были передать на ответственное хранение в банковское учреждение. Однако коп этого не сделал, вместо этого он присвоил себе почти 16 млн грн и скрылся.
Не вышел на работу начальник полиции 3 ноября, а нашли его в лесу среди наличных денег — 6 ноября. В течение трех дней он прятался, спланировав свое пребывание подальше от цивилизации. Рыбянский купил бус, палатку, зарядную станцию и продукты.
"При проведении обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было выявлено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте. Правоохранитель задержан. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия, а также принимаются меры по установлению, куда делись остальные деньги", — говорят в ДБР.
Заметим, что скрывание копа в палатке в лесу изрядно развеселило сеть. Ведь многие написали, что "мужчина шел к успеху", а также, что он немного просчитался. Однако его пребывание среди более 12 млн наличных денег в палатке немного напоминает мультяшного гуся-миллионера Скруджа Мак Дака, буквально купавшегося в золоте.
