В Польше праздничного мишку "заподозрили" в поддержке Украины: сейчас инсталляция уже напоминает о другом (фото)

В Польше пытаются избегать голубо-желтого цвета

В Польше в Перемышле на одной из новогодних декораций были изменены цвета. Ведь желтый мишка с синим шарфом напоминал флаг Украины, поэтому городские власти решили это исправить.

Что нужно знать:

Медвежонку сделали шарф красного цвета

Ключевым фактором изменения цвета стали протесты польских активистов

Польша пытается избегать слишком проукраинских цветов в декорациях

Как отметил мэр Перемышля Войцех Бакун, сначала мишка имел синий шарфик и несколько дней стоял с ним. Но многие польские активисты протестовали, требуя, изменить проукраинские цвета на более нейтральные.

"Небольшое изменение гардероба, чтобы ошибочные ассоциации не омрачили магию праздника", — говорится в сообщении.

Таким образом, шарфик сделали красным, удовлетворив требования поляков. Однако теперь это сочетание цветов может напоминать флаги и других стран.

Какие ассоциации вызывает новый цвет шарфика мишки в Перемышле

Первым, что приходит в голову большинству, когда они видят красный и желтый может быть флаг Испании. Ведь именно такие цвета он имеет. Кроме того, красно-желтый флаг еще имеет столица Польши Варшава.

Добавим, что есть пляжные флаги, которые в зависимости от цвета что-то означают. К примеру, красный — предупреждение, запрет входить в воду и приближаться к побережью. Синий символизирует предупреждение об опасности со стороны морских животных.

