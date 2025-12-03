Раздача бургеров в Тернополе превратилась в хаос: есть пострадавшие дети, полиция уже отреагировала (видео)
-
-
Толпа быстро стала неуправляемой
Много детей школьного возраста пришли на встречу с тернопольским блогером Максом Ридным. Он раздавал бургеры от одной из сетей доставки суши.
Акция прошла на Театральной площади в Тернополе. Об этом сообщает региональный филиал телеграм-канала "Труха".
Что нужно знать
- Полиция зафиксировала два случая травмирования детей
- Медики доставили пострадавших в больницу
- Акцию организовали как рекламу сети суши
Медийщик якобы бросил бургеры прямо в толпу, как животным, пишут в паблике, ссылаясь на свидетельствам подписчиков, присутствовавших на мероприятии.
Толпа обезумела от бесплатных бургеров, в результате чего, как подчеркивается, люди начали "ходить один по одному".
Одной девушке якобы сломали ногу, а другие дети выбегали из толпы в слезах, говорится в сообщении.
Один из посетителей действа по имени Валера рассказал в комментариях, что его чуть не затоптали, когда он упал на землю. К тому же у него украли головной убор.
"Кепку украли, Marc O’Polo, жаль, но хорошо, что жив", — отметил парень и добавил, что якобы получил перелом руки.
Об акции, которая должна продолжаться три дня, накануне сообщал сам блогер, призвав своих подписчиков активно участвовать в ней. В первый день сотню единиц "сэндвичей" раздавал как раз Родной, передав эстафету другим коллегам по "цеху" — Неонову и Иншому.
Стоит отметить, что в сети, рекламируемой блогером, самые дешевые суши бургеры, с крабом и курицей, стоят 250 грн. Самой дорогой позицией является бургер с креветкой – он стоит 380 грн.
Реакция полиции
В отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщили, что рекламную кампанию фирме, занимающейся приготовлением суши, проводил 20-летний житель Тернополя, который позиционирует себя как блогер.
Во время акции подростки начали толкать друг друга, чтобы успеть взять бесплатный бургер. В настоящее время правоохранители задокументировали два факта получения несовершеннолетними девочками телесных повреждений. Дети доставлены в медицинские учреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция устанавливает подробности происшествия, проводится проверка.
