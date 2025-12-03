Раздача бургеров в Тернополе превратилась в хаос: есть пострадавшие дети, полиция уже отреагировала (видео)

Толпа быстро стала неуправляемой

Много детей школьного возраста пришли на встречу с тернопольским блогером Максом Ридным. Он раздавал бургеры от одной из сетей доставки суши.

Акция прошла на Театральной площади в Тернополе. Об этом сообщает региональный филиал телеграм-канала "Труха".

Что нужно знать

Полиция зафиксировала два случая травмирования детей

Медики доставили пострадавших в больницу

Акцию организовали как рекламу сети суши

Медийщик якобы бросил бургеры прямо в толпу, как животным, пишут в паблике, ссылаясь на свидетельствам подписчиков, присутствовавших на мероприятии.

Толпа обезумела от бесплатных бургеров, в результате чего, как подчеркивается, люди начали "ходить один по одному".

Одной девушке якобы сломали ногу, а другие дети выбегали из толпы в слезах, говорится в сообщении.

Один из посетителей действа по имени Валера рассказал в комментариях, что его чуть не затоптали, когда он упал на землю. К тому же у него украли головной убор.

"Кепку украли, Marc O’Polo, жаль, но хорошо, что жив", — отметил парень и добавил, что якобы получил перелом руки.

Об акции, которая должна продолжаться три дня, накануне сообщал сам блогер, призвав своих подписчиков активно участвовать в ней. В первый день сотню единиц "сэндвичей" раздавал как раз Родной, передав эстафету другим коллегам по "цеху" — Неонову и Иншому.

Стоит отметить, что в сети, рекламируемой блогером, самые дешевые суши бургеры, с крабом и курицей, стоят 250 грн. Самой дорогой позицией является бургер с креветкой – он стоит 380 грн.

Самые дешевые бургеры

Самый дорогой бургер

Реакция полиции

В отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщили, что рекламную кампанию фирме, занимающейся приготовлением суши, проводил 20-летний житель Тернополя, который позиционирует себя как блогер.

Во время акции подростки начали толкать друг друга, чтобы успеть взять бесплатный бургер. В настоящее время правоохранители задокументировали два факта получения несовершеннолетними девочками телесных повреждений. Дети доставлены в медицинские учреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция устанавливает подробности происшествия, проводится проверка.

