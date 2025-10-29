Брижит Макрон начала менять внешний вид и не только на фоне слухов о том, что она мужчина

Брижит постоянно "подвергается атакам"

Последние годы Брижит Макрон сталкивается с травлей из-за слухов о том, что якобы родилась мужчиной. Новая волна сплетен разгорелась после того, как на налоговом портале Франции ее зарегистрировали под мужским именем. И эти скандалы негативно отразились на ее здоровье.

Что известно:

Первую леди Франции Брижит Макрон обвиняют в том, что она якобы скрывает, что родилась мужчиной. И эти слухи сильно влияют на ее здоровье и эмоциональное состояние

Брижит Макрон была вынуждена изменить стиль и тщательно следить за своим поведением, чтобы уберечь себя от новой порции слухов

Слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, не утихают, а скорее набирают обороты на фоне продолжающегося судебного процесса. Первую леди Франции уже давно подвергают жесткой онлайн-травле, и новые атаки серьезно отражаются на ее состоянии здоровья.

Брижит Макрон страдает из-за клеветы по смене пола, Фото: Getty Images

По словам дочери Брижит, из-за постоянного давления ее мать вынуждена тщательно следить за каждым своим публичным появлением. Ей пришлось изменить стиль, следить за своими позами и манерой поведения, чтобы ее образ не исказили и не использовали для новых слухов.

Брижит внимательно следит за своей одеждой и манерами, Фото: Getty Images

Первая леди Франции очень переживает из-за ужасных вещей, которые о ней говорят. Особенно из-за того, что эти слухи дошли до ее внуков и их начали дразнить в школе.

Важно было прийти сегодня и показать, какой ущерб это нанесло. Я хотела рассказать о том, как изменилась ее жизнь после "постоянных атак" Тифэн Озьер

Здоровье Брижит Макрон ухудшилось, Фото: Getty Images

Отметим, что слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и прошла процедуру по смене пола появились несколько лет назад. Семья Макронов не стала игнорировать масштабную компанию по травле первой леди Франции и начала судебные процессы против тех, кто распускает эти сплетни. В суде рассматривается дело десяти обвиняемых (восьми мужчин и двух женщин) и если их вина будет доказана, то они получат до двух лет тюрьмы.

