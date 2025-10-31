Заметно постарела, но не выглядит на 72: как изменилась Брижит Макрон за 18 лет брака

Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона в 2007 году, когда ей было 52

Брижит Макрон, которая якобы скрывает то, что родилась мужчиной, — первая леди Франции и бывшая учительница Эммануэля Макрона, ставшая одной из самых популярных женщин Европы. Сейчас ей 72 года и следует признать, что с момента свадьбы она не сильно изменилась внешне, хоть и заметно постарела.

Что следует знать

Брижит старше своего мужа Эммануэля Макрона на 24 года. Она имеет красивый вид и стройную фигуру.

За 18 лет брака первая леди несколько изменилась внешне, но не поправилась и она имеет секрет держания себя в форме

История любви Брижит и Эммануэля Макронов

До брака с Эммануэлем Брижит была преподавательницей театрального кружка и французского языка и литературы, женой банкира и матерью троих детей. Именно в школе она познакомилась с будущим мужем — он был одноклассником ее дочери. Женщине тогда было 39 лет, а Макрону – 15.

Брижит и Эммануэль Макрон в первые годы знакомства

Они сблизились во время репетиций постановки "Искусство комедии". Уже тогда Эммануэль заявил учительнице: "Что бы вы ни делали, я женюсь на вас". Так и произошло – в 2007 году они сыграли свадьбу.

Брижит и Эммануэль Макрон в день своей свадьбы

После бракосочетания Брижит еще несколько лет преподавала французский язык и литературу в престижном частном учебном заведении в Париже. Однако когда карьера Эммануэля пошла вверх и он стал министром экономики Франции в 2014 году, его жена уволилась из школы и присоединилась к его политической деятельности.

Эммануэль Макрон с женой Брижит

В свои 72 первая леди Франции выглядит прекрасно — она стройная, всегда стильная и элегантная. Брижит признавалась, что секрет ее фигуры в ежедневных занятиях спортом и здоровом питании.

"Я занимаюсь спортом полчаса в день — сама, без тренера — питаюсь сбалансированно и посвящаю время письму и чтению", — рассказала первая леди Франции

Брижит Макрон и Эммануэль Макрон на обложке журнала

Гийом Гомес, бывший шеф-повар Елисейского дворца признавался, что требований к питанию первой леди было всего два — десять фруктов и овощей в день и никакой нездоровой пищи.

Брижит Макрон и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналисты раскопали новый факт о том, что Брижит Макрон — мужчина. Первая леди уже подала из-за своего адвоката жалобу.