Заметно постарела, но не выглядит на 72: как изменилась Брижит Макрон за 18 лет брака
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона в 2007 году, когда ей было 52
Брижит Макрон, которая якобы скрывает то, что родилась мужчиной, — первая леди Франции и бывшая учительница Эммануэля Макрона, ставшая одной из самых популярных женщин Европы. Сейчас ей 72 года и следует признать, что с момента свадьбы она не сильно изменилась внешне, хоть и заметно постарела.
Что следует знать
- Брижит старше своего мужа Эммануэля Макрона на 24 года. Она имеет красивый вид и стройную фигуру.
- За 18 лет брака первая леди несколько изменилась внешне, но не поправилась и она имеет секрет держания себя в форме
История любви Брижит и Эммануэля Макронов
До брака с Эммануэлем Брижит была преподавательницей театрального кружка и французского языка и литературы, женой банкира и матерью троих детей. Именно в школе она познакомилась с будущим мужем — он был одноклассником ее дочери. Женщине тогда было 39 лет, а Макрону – 15.
Они сблизились во время репетиций постановки "Искусство комедии". Уже тогда Эммануэль заявил учительнице: "Что бы вы ни делали, я женюсь на вас". Так и произошло – в 2007 году они сыграли свадьбу.
После бракосочетания Брижит еще несколько лет преподавала французский язык и литературу в престижном частном учебном заведении в Париже. Однако когда карьера Эммануэля пошла вверх и он стал министром экономики Франции в 2014 году, его жена уволилась из школы и присоединилась к его политической деятельности.
В свои 72 первая леди Франции выглядит прекрасно — она стройная, всегда стильная и элегантная. Брижит признавалась, что секрет ее фигуры в ежедневных занятиях спортом и здоровом питании.
"Я занимаюсь спортом полчаса в день — сама, без тренера — питаюсь сбалансированно и посвящаю время письму и чтению", — рассказала первая леди Франции
Гийом Гомес, бывший шеф-повар Елисейского дворца признавался, что требований к питанию первой леди было всего два — десять фруктов и овощей в день и никакой нездоровой пищи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналисты раскопали новый факт о том, что Брижит Макрон — мужчина. Первая леди уже подала из-за своего адвоката жалобу.