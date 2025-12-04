Любит мужской аромат не просто так? Зачем Брижит Макрон пользуется парфюмом президента Франции
-
-
Макрон предпочитает духи Dior Eau Sauvage
Брижит Макрон остается одной из самых обсуждаемых первых леди мира, особенно на фоне слухов о том, что она родилась мужчиной. Интригу подогревают и неожиданные детали личной жизни, например, ее привычка иногда пользоваться мужскими духами.
Что известно:
- Брижит Макрон последние несколько лет подвергается жестокой травле из-за слухов, что она якобы родилась мужчиной
- В книге "Трагедия Елисейского дворца" рассказали, что Брижит иногда пользуется парфюмом своего мужа Эммануэля Макрона
Почему Брижит Макрон пользуется духами своего мужа
Детали личной жизни президента Франции и его супруги Брижит стали известны общественности благодаря книге "Трагедия Елисейского дворца". В частности, в ней рассказывается о том, что Эмманюэль Макрон очень любит аромат духов Dior Eau Sauvage и наносит их так много, что помощники "чувствуют" его присутствие еще до того, как он войдет в комнату.
Менее привыкшие к этому гости могут быть поражены цветочным и мускусным ароматом, одновременно изысканным и мощным. Это служит одним сигналом: президент находится в здании
Как оказалось, его жена Брижит также иногда пользуется этим ароматом, чтобы "ощущать" супруга, когда они на расстоянии:
Это не мешает ей, когда он иногда улетает за границу на несколько дней, позволять себе небольшую кокетливость: слегка распылять его духи на себя… чтобы чувствовать, что ее мужчина не так далеко
Автор книги отмечает, что такая личная деталь может указывать на то, что между президентом Франции и его супругой глубокие отношения. Возможно, такой ритуал помогает им поддерживать "огонек" на расстоянии.
