Любит мужской аромат не просто так? Зачем Брижит Макрон пользуется парфюмом президента Франции

Брижит Макрон остается одной из самых обсуждаемых первых леди мира, особенно на фоне слухов о том, что она родилась мужчиной. Интригу подогревают и неожиданные детали личной жизни, например, ее привычка иногда пользоваться мужскими духами.

Брижит Макрон последние несколько лет подвергается жестокой травле из-за слухов, что она якобы родилась мужчиной

В книге "Трагедия Елисейского дворца" рассказали, что Брижит иногда пользуется парфюмом своего мужа Эммануэля Макрона

Почему Брижит Макрон пользуется духами своего мужа

Детали личной жизни президента Франции и его супруги Брижит стали известны общественности благодаря книге "Трагедия Елисейского дворца". В частности, в ней рассказывается о том, что Эмманюэль Макрон очень любит аромат духов Dior Eau Sauvage и наносит их так много, что помощники "чувствуют" его присутствие еще до того, как он войдет в комнату.

Менее привыкшие к этому гости могут быть поражены цветочным и мускусным ароматом, одновременно изысканным и мощным. Это служит одним сигналом: президент находится в здании говорится в книге

Как оказалось, его жена Брижит также иногда пользуется этим ароматом, чтобы "ощущать" супруга, когда они на расстоянии:

Это не мешает ей, когда он иногда улетает за границу на несколько дней, позволять себе небольшую кокетливость: слегка распылять его духи на себя… чтобы чувствовать, что ее мужчина не так далеко журналист Оливье Бомон

Автор книги отмечает, что такая личная деталь может указывать на то, что между президентом Франции и его супругой глубокие отношения. Возможно, такой ритуал помогает им поддерживать "огонек" на расстоянии.

