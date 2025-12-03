В 16 лет был охвачен страстью к замужней Брижит: что известно о пикантном романе, написанном Макроном
В романе юный Макрон описал начало их отношений
Президент Франции Эммануэль Макрон влюбился в Брижит, когда она была его учительницей. И в 16 лет, переполненный чувствами, написал о ней интимный роман.
Что известно:
- История любви Эммануэля Макрона и Брижит началась в стенах лицея, когда ему было 15 лет;
- В юности Макрон написал пикантный роман, в котором описал зарождение их отношений с Брижит, изменив имена персонажей
Макрон в юности написал интимный роман о Брижит
В 2018 году, в преддверии выхода автобиографической книги "Brigitte Macron, l'affranchie", стало известно, что будущий президент Франции Эммануэль Макрон в 16 лет написал интимный роман.
Его страницы были посвящены началу их отношений с Брижит, которая на тот момент была его учительницей и состояла в браке.
О романе рассказала соседка Макрона, которая помогла подростку напечатать рукопись, насчитывающую около 300 страниц. Имена персонажей были изменены, но, по словам женщины этот рассказ был слегка неприличный:
Это был смелый роман, немного пикантный! Имена были придуманы, но, я думаю, он хотел выразить то, что испытывал в то время
Соседка президента Франции копию не сохранила, поэтому текст романа нигде не был опубликованный и показанный. Сам Макрон не давал по этому поводу никаких комментариев.
