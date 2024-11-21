Одна из стран Европы изменила правила приема беженцев из Украины: дипломат объяснил причину

В этой стране украинские беженцы составляют 1,5% населения

В течение двух с половиной лет подавляющее большинство лиц, приезжавших из Украины, получали временную коллективную защиту в Норвегии, и власти не рассматривали каждое заявление индивидуально.

Однако с конца сентября 2024 года украинцы, прибывающие в Норвегию из шести регионов Украины, которые считаются безопасными, подпадают под так называемые "стандартные правила предоставления убежища". На сегодняшний день это касается шести областей Украины: Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.

Таким образом, жители этих областей не будут получать защиту в Норвегии автоматически по прибытию, а будут проходить через индивидуальную оценку их потребности в защите. По результатам рассмотрения каждого из дел украинцы с этих территорий могут получить отказ в предоставлении убежища со стороны Норвегии.

Такое решение норвежских властей в материале "Телеграфа" "Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?" объяснил Игорь Головченко — Временный поверенный в делах Украины в Норвегии.

"Это часть усилий норвежского правительства, направленная на регулирование количества беженцев, которые продолжают прибывать из Украины. Их количество ежемесячно, еженедельно не является постоянным. Оно то увеличивается, то уменьшается".

Я прибыл в Осло в сентябре прошлого года, и это был один из больших пиков, от которых норвежцы просто были в шоке. Тысяча человек приезжали каждую неделю в страну с населением пять миллионов. Возникали вопросы, способна ли страна принять такое количество людей. Сейчас в Норвегии примерно 76 тысяч украинских беженцев — это полтора процента населения", — пояснил дипломат.

По его словам, украинским беженцам в стране предоставляется жилье и денежная помощь, а также возможность пройти языковые курсы.

"Человек приезжает и может ходить учить норвежский, получать достаточно большую сумму помощи, которая позволяет прилично жить. То есть не нужно сразу бежать и искать худшую работу, а можно выучить язык и подаваться на какую-то лучшую должность. Это одна из причин, почему люди продолжают ехать сюда.

Правительство, соответственно, пытается какими-то мерами сдержать этот поток. Решение о шести, так сказать, безопасных западных областях Украины — это часть этого. Такой критерий не идеален, но прост. Я контактировал с Департаментом миграции и Министерством юстиции, и на самом деле нет легких альтернатив, как они могли бы как-то уменьшить количество людей», — добавил Игорь Головченко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, смогут ли украинцы за границей получить "тысячу Зеленского".