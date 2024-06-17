"Призывники это не беженцы: Швейцария может высылать мужчин в Украину: что их ждет

Это требование лицемерно и несовместимо с гуманитарными традициями Швейцарии, говорит представитель левых социал-демократов Селин Видмер

Сейчас в Швейцарии началась дискуссия о том, не пора ли помочь Украине и лишить всех украинских беженцев-мужчин призывного возраста. Речь идет о так называемом статусе S – особом миграционном статусе, который предоставляет украинцам эта страна.

Об этом пишет swissinfo.ch. Издание отмечает, что в Швейцарии проживает около 65 000 человек из Украины – в основном это женщины и дети. А вот статус S сейчас имеют немногим менее 12 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Государственный секретариат по миграции сообщает, что точно определить, сколько из них действительно подлежат призыву, невозможно.

Что интересно, политики разных взглядов относятся к этому вопросу по-разному. Одни (правые партии) говорят, что Швейцария разместила у себя "11 тысяч дезертиров", поэтому их надо выслать домой, пусть воюют. Другие (левые партии) утверждают, что эта идея – лицемерие, которое тем более с правовой точки зрения является "неосуществимым".

К примеру, Паскаль Шмид из правой Швейцарской народной партии поддерживает подход, применяемый к беженцам призывного возраста Польша и Литва.

"Кто нуждается в защите на самом деле? Женщины, дети и пожилые люди. Но потенциальные призывники – это не беженцы", – считает он.

Шмид сомневается, что Швейцария, предоставляя убежище мужчинам, способным проходить службу в армии, помогает Украине: "Представители левых партий предпочитают одновременно поставлять Украине оружие и укрывать у себя потенциальных призывников. Но ведь кто-то должен управлять танками. Все это невозможно назвать проявлением истинной солидарности".

Кристиан Вассерфаллен, представитель правоцентристской партии либералов FDP, требует даже, чтобы Швейцария подписала с Украиной соглашение и получила тем самым право высылать из страны мужчины призывного возраста и "помогать Украине в решении проблемы комплектования армии свежими кадрами".

Однако другие политики решительно отвергают эту идею. "Я считаю это требование лицемерным и несовместимым с гуманитарными традициями Швейцарии", — говорит представитель левых социал-демократов Селин Видмер.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным ООН, из-за полномасштабного вторжения РФ Украину покинули 6,2 млн граждан, которые и сейчас остаются за границей. И хотя большинство беженцев – это женщины и дети, согласно расчетам Евростата, за границей оказалось и около 650 тысяч мужчин призывного возраста.