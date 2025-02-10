Украинские беженцы уезжают из Польши. Почему и куда они перебираются

Число украинских беженцев сократилось до 983 880 человек

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны выехали в Польшу, массово переезжают в Германию. Согласно последним данным Европейского статистического бюро (Евростат), Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском Союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек.

Как пишет inPoland, Евростат зафиксировал, что на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 миллиона украинских граждан, получивших статус временной защиты. Это составляет почти треть (27,2%) общего количества таких статусов в Европейском Союзе. В то же время в Польше количество украинских беженцев сократилось до 983 880 человек, тогда как в 2022 году превышало 1,3 миллиона.

Чехия занимает третье место среди европейских стран по численности украинских беженцев, приютив 379 тысяч человек. В последнее время заметна миграция украинцев из стран Центральной и Восточной Европы в западные и южные регионы континента.

Германия привлекает украинских беженцев, переезжающих туда из Польши, лучшими условиями жизни. Там более высокие зарплаты, большие социальные выплаты и более развитая система здравоохранения.

К переезду из Польши украинцев также побуждают ограничение доступа к социальным программам, изменения в сфере образования страны и экономические условия. Такая ситуация заставляет европейские страны пересматривать свои долгосрочные стратегии по интеграции и помощи беженцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев, нашедших убежище от войны в Польше, могут лишить выплат 800+ и бесплатной медицинской помощи. Однако это грозит только тем нашим согражданам, кто официально не работает.