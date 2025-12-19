"Мы хотим мира и добить эту гадину": Путин не смог определиться с желаниями по войне

Заявления буквально противоречат друг другу

Российский глава Владимир Путин, подводя "итоги года" в Гостином дворце 19 декабря, сделал ряд абсурдных заявлений. В частности он говорил о том, как Россия якобы хочет мира и ровно в то же время говорит, как у российских войск "чешутся руки" и они хотят "добивать".

Что нужно знать:

Россия якобы стремится решать спорные вопросы переговорным путем

Заявления Путина противоречивы: "мирная" риторика соседствует с призывами к насилию

Кремлевский глава выдал выдуманные истории о "зверствах бандеровцев"

В ходе выступления российский глава делает акцент на том, что РФ якобы готова добиваться мира и не хочет войн в следующем году.

"Нам тоже очень хотелось бы, чтобы в следующем году мы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Повторяю еще раз, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы переговорами. Безусловно, нам нужно добиться первопричин конфликтов, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось. Чтобы мир был долгосрочным и прочным. К этому мы будем стремиться", — высказался Путин на мероприятии.

Успел Путин придумать и целое сочинение о "бандеровцах", которые якобы творили зверства. Из его уст вылетело следующее:

"Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением — у нас просто руки чешутся и мы готовы идти дальше и добивать эту гадину".

Стоит добавить, что подобного рода сказки Путину якобы донес один из военных. Вот только проблема в том, что говорить на большую аудиторию он стесняется, потому рассказал это только лично Путину, а уже кремлевский глава рассказал всем.

"Там и бабушек расстреливали и коптерами убивали", — озвучил свою выдумку Путин.

Коме того, российский глава высказался о "возможной блокаде Калининграда". Он заявил, что попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта,

"Если нам будут создавать угрозы — эти угрозы мы будем уничтожать, все это должны понимать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин выступил с новыми агрессивными заявлениями. В частности, сказал, что цели его войны против Украины (которую он называет СВО) "безусловно будут достигнуты".