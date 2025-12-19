Путин и гроб. На прямой линии с главой Кремля заметили интересный знак (фото)

Некоторые участники были в кокошниках

В Москве в Гостином дворе идет подготовка к проведению "Итогов года с Владимиром Путиным", где главной звездой будет российский глава. Однако оформление зала и общая атмосфера вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.

Что нужно знать:

Кадры подготовки появились 19 декабря — фото публикуют росСМИ

Сцена выполнена в тёмных тонах и по форме напоминает гроб

Большинство участников и обслуживающего персонала одеты в темную одежду

Соответствующие кадры днем 19 декабря стали публиковать российские издания. Пользователи обратили внимание на мрачный интерьер площадки: сцена по форме напоминает гроб, а участники и обслуживающий персонал преимущественно одеты в чёрную одежду.

Таким образом, происходящее в Гостином дворе больше напоминает не итоговое политическим шоу, а траурную церемонию.

Комментарии в сети:

"Сцена на гроб по форме похожа"

"Что за цирк?"

"Так называемых "журналистов" — ведущих шабаша с Путиным — самих от себя бле*ать не тянет?"

Комментарий из соцсети

Итоги года с Владимиром Путиным

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на забавный момент — девушки в ободках-кокошниках будут раздавать микрофоны журналистам, которым выпадет возможность поговорить с Путиным.

Российское пропагандистское агентство пишет: "Кокошник — популярный аксессуар у пришедших на прямую линию, но не кокошником единым".

