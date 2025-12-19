Путин и гроб. На прямой линии с главой Кремля заметили интересный знак (фото)
Некоторые участники были в кокошниках
В Москве в Гостином дворе идет подготовка к проведению "Итогов года с Владимиром Путиным", где главной звездой будет российский глава. Однако оформление зала и общая атмосфера вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.
Что нужно знать:
- Кадры подготовки появились 19 декабря — фото публикуют росСМИ
- Сцена выполнена в тёмных тонах и по форме напоминает гроб
- Большинство участников и обслуживающего персонала одеты в темную одежду
Соответствующие кадры днем 19 декабря стали публиковать российские издания. Пользователи обратили внимание на мрачный интерьер площадки: сцена по форме напоминает гроб, а участники и обслуживающий персонал преимущественно одеты в чёрную одежду.
Таким образом, происходящее в Гостином дворе больше напоминает не итоговое политическим шоу, а траурную церемонию.
Комментарии в сети:
- "Сцена на гроб по форме похожа"
- "Что за цирк?"
- "Так называемых "журналистов" — ведущих шабаша с Путиным — самих от себя бле*ать не тянет?"
Кроме того, пользователи сети обратили внимание на забавный момент — девушки в ободках-кокошниках будут раздавать микрофоны журналистам, которым выпадет возможность поговорить с Путиным.
Российское пропагандистское агентство пишет: "Кокошник — популярный аксессуар у пришедших на прямую линию, но не кокошником единым".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин назвал европейских политиков "подсвинками", заявив, что они ждали скорого развала России и надеялись "поживиться" на этом.