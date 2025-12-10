Укр

За семью замками: маленькие сыновья Путина и Кабаевой живут в глухой изоляции и с ПВО

Анастасия Мокрик
Владимир Путин и Алина Кабаева
Владимир Путин и Алина Кабаева

Дети находятся под постоянным наблюдением охраны

Сыновья российского главы Владимира Путина и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой живут в глухих валдайских лесах. По уровню секретности эти дети уже давно переплюнули даже своего отца.

Что нужно знать

  • Территория комплекса находится под защитой Федеральной службы охраны
  • Путинские сыновья обучаются на дому и изолированы от других детей
  • Дети якобы разговаривают на китайском языке

9-летний Иван и 5-летний Владимир обитают в настолько охраняемом комплексе недалеко от резиденции Путина на озере Валдай, что даже белка туда без пропуска не попадёт, не то что другие незваные гости. Об этом пишет NewsХ.

Иван и Владимир Спиридоновы
Сыновья Владимира Путина Иван и Владимир Спиридоновы

Известно, что мальчики обучаются на дому, изолированы от других детей и находятся под постоянным наблюдением.

Они живут в домах, охраняемых ФСО (российской службой безопасности). Они не посещают школу, не общаются с другими детьми и передвигаются только на частных самолётах, яхтах и ​​бронепоездах. Их повседневные занятия – от спорта до игр – проходят под постоянным наблюдением

сообщает Центр "Досье".

Мало того, что будни детей — это будто смесь крепости времён Средневековья и съёмок очередного фильма про шпионов, так резиденция еще и оснащена системами ПВО, да так, что комар не пролетит.

К слову, даже мелкие повседневные дела находятся под контролем.

"Как и у Владимира Путина, у его сыновей есть собственные кружки, и они пьют только из них. Охранники всегда находятся рядом, а Путин, как говорят, "единственный, кто может разговаривать с ними строго", — говорится в сообщении.

Резиденция Путина
Так выглядит резиденция Путина в Валдае

Время от времени в рассказах самого Путина мелькают и языковые способности юных затворников: будто бы они уже говорят по-китайски, а также изучают английский и немецкий языки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, дочь Путина Луизу Розову заметили в Париже. Как оказалось, она избегает вопросом о "политике Путина".

