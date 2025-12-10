За семью замками: маленькие сыновья Путина и Кабаевой живут в глухой изоляции и с ПВО

Дети находятся под постоянным наблюдением охраны

Сыновья российского главы Владимира Путина и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой живут в глухих валдайских лесах. По уровню секретности эти дети уже давно переплюнули даже своего отца.

Что нужно знать

Территория комплекса находится под защитой Федеральной службы охраны

Путинские сыновья обучаются на дому и изолированы от других детей

Дети якобы разговаривают на китайском языке

9-летний Иван и 5-летний Владимир обитают в настолько охраняемом комплексе недалеко от резиденции Путина на озере Валдай, что даже белка туда без пропуска не попадёт, не то что другие незваные гости. Об этом пишет NewsХ.

Сыновья Владимира Путина Иван и Владимир Спиридоновы

Известно, что мальчики обучаются на дому, изолированы от других детей и находятся под постоянным наблюдением.

Они живут в домах, охраняемых ФСО (российской службой безопасности). Они не посещают школу, не общаются с другими детьми и передвигаются только на частных самолётах, яхтах и ​​бронепоездах. Их повседневные занятия – от спорта до игр – проходят под постоянным наблюдением сообщает Центр "Досье".

Мало того, что будни детей — это будто смесь крепости времён Средневековья и съёмок очередного фильма про шпионов, так резиденция еще и оснащена системами ПВО, да так, что комар не пролетит.

К слову, даже мелкие повседневные дела находятся под контролем.

"Как и у Владимира Путина, у его сыновей есть собственные кружки, и они пьют только из них. Охранники всегда находятся рядом, а Путин, как говорят, "единственный, кто может разговаривать с ними строго", — говорится в сообщении.

Так выглядит резиденция Путина в Валдае

Время от времени в рассказах самого Путина мелькают и языковые способности юных затворников: будто бы они уже говорят по-китайски, а также изучают английский и немецкий языки.

