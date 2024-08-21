Это впечатлило Путина: стало известно, почему карьера "тайной" племянницы диктатора резко пошла вверх

Цивилева очень жесткая

"Тайная" племянница Владимира Путина Анна Цивилева, которую внезапно назначили аж на пост замминистра, а после статс-секретаря-замминистра Минобороны РФ, получила свои должности лично впечатлив диктатора. Теперь она считается серьезной политической фигурой.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники. Так, прошлой неделе Путин передал Цивилевой еще больше полномочий, повысив ее до статс-секретаря. Если раньше она курировала жилищное и социальное обеспечение военнослужащих, то теперь она является главным посредником между Министерством обороны и парламентом по всем военным вопросам и контролирует бюрократическую машину министерства.

По данным источников, резкий карьерный рост двоюродной племянницы Владимира Путина объясняется тем, что она смогла впечатлить российского президента своей работой сначала в Кузбассе, где с 2018 года ее муж работал губернатором, а затем в фонде "Защитники Отечества" (фонд, который помогает оккупантам, напавшим на Украину), куда сам же Путин её и значил.

Утверждается, что работая в фонде, Цивилева смогла превратить его в важный для Кремля инструмент. Ее жесткость, по данным журналистов, помогла ей в борьбе с Минобороны за расширение деятельности фонда на всех военных, а не только вернувшихся из Украины.

Как пишут российские оппозиционные медиа, теперь у Цивилевой есть доступ к Путину, которого нет у многих ее начальников в Минобороны, и она считается серьезной политической фигурой.Кроме того, она может видеть Путина на неофициальных мероприятиях и вечеринках. А так как как российский президент все больше изолируется от других людей, этот доступ становится все более ценным.

В настоящий момент, пишет Bloomberg, политический вес Цивилевой подкрепляется ее медийной подкованностью. Она является первым заместителем в Министерстве обороны, имеющим собственный канал в Telegram, и регулярно появляется на телевидении.

Напомним, что Цивилева – первая родственница президента, назначенная им на важный государственный пост. Впрочем, в официальной биографии чиновницы этот факт скрывается. Настоящая девичья фамилия Цивилевой на самом деле – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях росСМИ. Она дочь двоюродного брата президента Евгения Путина, который недавно умер.