Путин поставил свою "тайную" родственницу на высокую должность в Минобороны РФ: кто она такая (фото)

Мужа Цивилевой месяцем ранее Путин назначил министром энергетики РФ

Российский диктатор Владимир Путин поставил на высокую должность в Минобороны свою тайную родственницу. В официальных сообщениях Кремля никогда не упоминалось, что она близкий человек президенту РФ, но это выяснили расследователи.

О нем сообщили российские пропагандисты. Они публикуют документы, согласно которым на пост замминистра Минобороны РФ была назначена Анна Цивилева. Она будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных, выводить их на "новый качественный уровень".

Также во вражеском министерстве произошел еще ряд кадровых перестановок: назначен первый замминистра и еще один обычный заместитель. Однако, стоит отметить, что среди них всех привлекает внимание именно Анна Цивилева. Ведь она известна, как тайная племянница Владимира Путина.

О ней еще в 2022 году писало российское издание "Настоящее время". Его журналисты выяснили, что настоящая девичья фамилия Цивилевой на самом деле – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях росСМИ. Родилась Анна в Иванове, а ее отец – двоюродный брат президента России.

"Анна Цивилева – это человек, который действительно получил при помощи государства огромные-огромные активы. Мы не знаем, чем руководствуется Владимир Путин. Но мы совершенно точно понимаем, что все его родственники – очень обеспеченные люди, которые получают большие государственные активы", — говорилось в расследовании.

Анна Цивилева (Путина)

Еще немного о Цивилевой:

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса;

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества", который оказывает поддержку ветеранам российского вторжения d Украину и родственникам погибших на этой войне;

Находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии

К слову, мужа Цивилевой месяцем ранее Путин назначил министром энергетики РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Путина помогла сбежать из России украинцу, который поддерживал ВСУ.