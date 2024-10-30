Племянница Путина попала под санкции США: что известно о ней

Власти США включили в санкционный список заместителей министра обороны России, включая Цивилеву

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список заместителей министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Среди этих людей оказалась Анна Цивилева, которую также называют племянницей Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США. Кроме Цивилевой, под санкциями оказались Павел Фрадков, Андрей Булыга, Александр Фомин, Виктор Горемыкин.

Также в санкционный список были включены не только граждане России, но и граждане Индии, Турции, Китая, Черногории, Швейцарии, Чили.

Санкции затронули такие российские и иностранные компании, как производитель полупроводников Ангстрем, разработчик авиационных и космических систем Звезда, а также ряд научно-исследовательских институтов. Среди них — Институт проблем передачи информации и Институт инженерной физики.

По данным расследования журналистов издания "Проект. Медиа", Анна Цивилева является женой бывшего губернатора Кемеровской области, а затем — министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева. Как утверждают авторы расследования, ее девичья фамилия — Путина, а сама она якобы является двоюродной племянницей нынешнего "президента" России.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября 2024 года подписал указ об очередных санкциях против России и союзных Кремлю режимов.