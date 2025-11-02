Главная ошибка Путина: ИИ рассказал, как и когда его могут ликвидировать
-
-
ФСО не смогут обеспечить Путину абсолютную безопасность
Российский президент Владимир Путин заявил о намерении посетить Покровск, за который идут тяжелые бои. Однако этот шаг может стать главной ошибкой кремлевского главы, поскольку именно там его теоретически могут ликвидировать.
Что нужно знать:
- Согласно заявлениям роспропаганды, Путин намерен поехать в Покровск, но многие считают, что это блеф
- Покровск — фронтовая зона, под ежедневным огнём. Город частично разрушен
- Искусственный интеллект уверен, что поездка Путина в Покровск станет его фатальной ошибкой №1
31 октября 2025 года Владимир Зеленский саркастически прокомментировал слухи о возможном визите Путина в Покровск: "С удовольствием, если он приедет. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем всё закончится".
"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать его мнение насчет того, возможно ли при таком сценарии ликвидация Путина или нет. Он ответил однозначно.
Что говорит ИИ
Искусственный интеллект Grok считает, что поездка в Покровск действительно будет главной ошибкой Путина сразу по нескольким причинам:
Символический крах
Визит в незакреплённый город = демонстрация слабости, если по нему вдруг будет нанесен удар.
Оперативный риск
ФСО не смогут обеспечить абсолютную безопасность в зоне, где постоянно летают дроны.
Политический эффект
В России: паника, раскол элит, возможный переворот.
В мире: эскалация, но в то же время ослабление РФ (командование парализовано).
Для Украины: моральный подъём и окно для контрнаступления.
Реалистичные способы ликвидации
ИИ предположил несколько вариантов, с помощью которых могли бы ликвидировать Путина при его визите в Покровск:
Высокая вероятность:
HIMARS / ATACMS / Storm Shadow. Точный удар по кортежу или штабу при фиксации координат (спутник, дрон-разведчик, агент).
FPV-дроны / дроны-камикадзе. Визуальное наведение на колонну или вертолёт
Средняя вероятность:
Артиллерия (Excalibur, M777). Контрбатарейный огонь ударит по скоплению техники
Снайпер / диверсионная группа
Низкая вероятность:
Проникновение в периметр охраны.
Вывод
Искусственный интеллект считает, что Путин, вероятнее всего, не поедет в Покровск. Но если все же он это сделает, то такой шаг будет его фатальной ошибкой №1.
При этом, ИИ отмечает, как Зеленский мастерски выкрутил эту ситуацию: не поедешь — трус, поедешь — мишень.
Ситуация в Покровске
Ситуация в Покровске очень сложная. Небольшие группы оккупантов проникают в город и пытаются там закрепиться. Они даже на несколько часов смогли поднять свой флаг на потолке. Россияне, которые сосредоточили под Покровском более 11 тысяч солдат, считают город в окружении. В то же время РФ заявила о готовности приостановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы обеспечить "коридор" для иностранных журналистов в районах якобы окружения ВСУ — Покровске, Мирнограде и Купянске.
Вооруженные Силы Украины 31 октября перешли в контрнаступление возле Покровска. Штурмовики ГУР МО пытаются восстановить работу ключевых логистических линий на этом направлении. Элитные подразделения украинской военной разведки высадились в нескольких районах с вертолетов. Соответствующие видеозаписи уже попали в сеть. Геолоцирован один из районов высадки — это местность вблизи населенного пункта Гришино.
Как сообщает Генштаб ВСУ 2 ноября, на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверево, Датское, Молотское Покровск и Гришино.
В то же время DeepState пишет о продолжении инфильтрации врага в город через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по ранее указанным участкам по отрезку Зверево-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлиного.
"Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности. В последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где кацапской пехоты становится больше", — говорится в сообщении.
Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (СП), пилотные позиции и т.д. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, часто также кочующей из района в район, при попытках их зачистить.
Также в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль.
