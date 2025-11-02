ФСО не смогут обеспечить Путину абсолютную безопасность

Российский президент Владимир Путин заявил о намерении посетить Покровск, за который идут тяжелые бои. Однако этот шаг может стать главной ошибкой кремлевского главы, поскольку именно там его теоретически могут ликвидировать.

Что нужно знать:

Согласно заявлениям роспропаганды, Путин намерен поехать в Покровск, но многие считают, что это блеф

Покровск — фронтовая зона, под ежедневным огнём. Город частично разрушен

Искусственный интеллект уверен, что поездка Путина в Покровск станет его фатальной ошибкой №1

31 октября 2025 года Владимир Зеленский саркастически прокомментировал слухи о возможном визите Путина в Покровск: "С удовольствием, если он приедет. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем всё закончится".

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать его мнение насчет того, возможно ли при таком сценарии ликвидация Путина или нет. Он ответил однозначно.

Что говорит ИИ

Искусственный интеллект Grok считает, что поездка в Покровск действительно будет главной ошибкой Путина сразу по нескольким причинам:

Символический крах

Визит в незакреплённый город = демонстрация слабости, если по нему вдруг будет нанесен удар.

Оперативный риск

ФСО не смогут обеспечить абсолютную безопасность в зоне, где постоянно летают дроны.

Политический эффект

В России: паника, раскол элит, возможный переворот.

В мире: эскалация, но в то же время ослабление РФ (командование парализовано).

Для Украины: моральный подъём и окно для контрнаступления.

Реалистичные способы ликвидации

ИИ предположил несколько вариантов, с помощью которых могли бы ликвидировать Путина при его визите в Покровск:

Высокая вероятность:

HIMARS / ATACMS / Storm Shadow. Точный удар по кортежу или штабу при фиксации координат (спутник, дрон-разведчик, агент).

FPV-дроны / дроны-камикадзе. Визуальное наведение на колонну или вертолёт

Средняя вероятность:

Артиллерия (Excalibur, M777). Контрбатарейный огонь ударит по скоплению техники

Снайпер / диверсионная группа

Низкая вероятность:

Проникновение в периметр охраны.

Владимир Путин

Вывод

Искусственный интеллект считает, что Путин, вероятнее всего, не поедет в Покровск. Но если все же он это сделает, то такой шаг будет его фатальной ошибкой №1.

При этом, ИИ отмечает, как Зеленский мастерски выкрутил эту ситуацию: не поедешь — трус, поедешь — мишень.

Ситуация в Покровске

Ситуация в Покровске очень сложная. Небольшие группы оккупантов проникают в город и пытаются там закрепиться. Они даже на несколько часов смогли поднять свой флаг на потолке. Россияне, которые сосредоточили под Покровском более 11 тысяч солдат, считают город в окружении. В то же время РФ заявила о готовности приостановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы обеспечить "коридор" для иностранных журналистов в районах якобы окружения ВСУ — Покровске, Мирнограде и Купянске.

Вооруженные Силы Украины 31 октября перешли в контрнаступление возле Покровска. Штурмовики ГУР МО пытаются восстановить работу ключевых логистических линий на этом направлении. Элитные подразделения украинской военной разведки высадились в нескольких районах с вертолетов. Соответствующие видеозаписи уже попали в сеть. Геолоцирован один из районов высадки — это местность вблизи населенного пункта Гришино.

Как сообщает Генштаб ВСУ 2 ноября, на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверево, Датское, Молотское Покровск и Гришино.

Какая сейчас ситуация в Покровске. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время DeepState пишет о продолжении инфильтрации врага в город через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по ранее указанным участкам по отрезку Зверево-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлиного.

"Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности. В последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где кацапской пехоты становится больше", — говорится в сообщении.

Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (СП), пилотные позиции и т.д. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, часто также кочующей из района в район, при попытках их зачистить.

Также в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль.

Какая сейчас ситуация в Покровске. Фото: DeepState

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что окружения Покровска и Мирнограда можно избежать. Эксперт Александр Коваленко рассказал, что необходимо сделать.