Путину начали хамить, США открыто посылают России сигнал, - Яковина

Штаты начали меньше церемониться с РФ

После того как США захватили Николаса Мадуро — президента Венесуэлы, тональность общения американцев с Россией очень изменилась. В том числе и по украинскому вопросу.

Что надо знать:

Американцы начали иначе говорить с Россией после операции в Венесуэле и ареста ее лидера

Резче говорить с РФ стали не только государственные чиновники, но и лично Трамп

Это может говорить о готовности США к более решительным шагам по поддержке Украины

Таким наблюдением поделился журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина. Он привел несколько конкретных примеров.

После ареста Мадуро американцы начали просто открыто хамить Путину и его людям. Сначала отличился Марко Рубио, который сейчас не скрывает своей радости по поводу всего того, что произошло в Венесуэле. Он был вдохновителем и идейным руководителем всей этой операции, — говорит Яковина

Рубио, добавляет он, "говорит, что ему плевать" на то, что Россия осуждает действия США по аресту Мадуро.

Я ожидал именно то, что они сказали. А риторика, которую мы услышали, не является фактором, влияющим на наше понимание всего происходящего". То есть, ну, по сути дела, он сказал: "Да пошли понятно куда". Это было довольно вызывающе. Путину сказали, что он вообще никто и может свои возражения засунуть себе в одно место. И никого он не интересует даже по этому поводу, — сказал обозреватель

Еще один признак изменения тональности США по отношению к РФ — слова Трампа о том, что он не верит в то, что украинские дроны якобы атаковали резиденцию главы России Владимира Путина. Глава США заявил об этом перед прессой, хотя когда Россия только запустила этот фейк, вроде бы верил в него.

А вот Трамп действительно унизил российского своего друга… Трамп вышел к прессе и официально заявил, что не верит он в заявление Путина о нападении украинских дронов. Цитата: "Я не верю в то, что этот удар произошел. Неподалеку от резиденции что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения, — цитирует Яковина Трампа

Он добавил, что журналисты напомнили Трампу, что сначала он говорил, что поверил в украинский удар по путинской резиденции. Это случилось после телефонного разговора Трампа с Путиным. На это глава США ответил, что тогда было неизвестно, что случилось, а Путин сказал ему, что Украина атаковала его дом. Теперь американцы все проверили и убедились, что атака — выдумка РФ.

Трамп уже прямо открытым текстом сказал, что Путин врет. И это, на самом деле, очень важно, потому что впервые за долгое время Трамп прямо, открыто обвинил Путина во вранье, причем по очень серьёзному вопросу, Иван Яковина

По словам обозревателя, Трамп дал понять Путину, что будет недоволен им, если тот снова начнет врать. В данном контексте, считает Яковина, это может означать санкции или "даже кое-что похуже".

Что такое может быть похуже в данном контексте? Это, конечно, не спецназ на Валдай, хотя это было бы, конечно, идеальное решение, на мой взгляд, всей этой истории. Скорее всего, имеются в виду поставки оружия в Украину, и нефтяное эмбарго, — резюмировал журналист

Как сообщал "Телеграф", министр обороны США высмеял российскую ПВО. Пит Хегсет с сарказмом высказался о работе российских систем противовоздушной обороны в Венесуэле во время американской спецоперации по задержанию Мадуро. Он констатировал, что она не слишком эффективна.