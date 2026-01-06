Путіну почали хамити, США відкрито посилають Росії сигнал, — Яковина

Штати почали менше церемонитися із РФ

Після того, як США захопили Ніколаса Мадуро — президента Венесуели, тональність спілкування американців із Росією дуже змінилася. У тому числі й з українського питання.

Що треба знати:

Американці почали інакше говорити з Росією після операції у Венесуелі та арешту її лідера

Різкіше говорити з РФ стали не лише чиновники, а й особисто Трамп

Це може говорити про готовність США до більш рішучих кроків щодо підтримки України

Таким спостереженням поділився журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина. Він навів кілька конкретних прикладів.

Після арешту Мадуро американці почали просто відкрито хамити Путіну та його людям. Спочатку відзначився Марко Рубіо, який зараз не приховує своєї радості з приводу того, що сталося у Венесуелі. Він був натхненником та ідейним керівником усієї цієї операції, — каже Яковина

Рубіо, додає він, "каже, що йому начхати" на те, що Росія засуджує дії США щодо арешту Мадуро.

Я чекав саме на те, що вони сказали. А риторика, яку ми почули, не є фактором, що впливає на наше розуміння всього, що відбувається". Тобто, ну, по суті, він сказав: "Та пішли зрозуміло куди". Це було досить зухвало. Путіну сказали, що він взагалі ніхто і може свої заперечення засунути собі в одне місце. І нікого він не цікавить, — каже оглядач

Ще одна ознака зміни тональності США щодо РФ — слова Трампа про те, що він не вірить у те, що українські дрони нібито атакували резиденцію глави Росії Володимира Путіна. Глава США заявив про це перед пресою, хоча коли Росія тільки запустила цей фейк, начебто вірив у нього.

А ось Трамп справді принизив свого російського друга… Трамп вийшов до преси і офіційно заявив, що не вірить він у заяву Путіна про напад українських дронів. Цитата: "Я не вірю в те, що цей удар стався. Неподалік від резиденції щось трапилося, але це не має до цього жодного стосунку", — цитує Яковина Трампа

Він додав, що журналісти нагадали Трампу, що спочатку він казав, що повірив в український удар по путінській резиденції. Це сталося після телефонної розмови Трампа з Путіним. На це глава США відповів, що тоді було невідомо, що сталося, а Путін сказав йому, що Україна атакувала його будинок. Тепер американці всі перевірили та переконалися, що атака — вигадка РФ.

Трамп вже прямо відкритим текстом сказав, що Путін бреше. І це, насправді, дуже важливо, тому що вперше за довгий час Трамп прямо, відкрито звинуватив Путіна у брехні, причому з дуже серйозного питання, Іван Яковина

За словами оглядача, Трамп дав зрозуміти Путіну, що буде невдоволений ним, якщо той знову почне брехати. У даному контексті, вважає Яковина, це може означати санкції або "навіть дещо гірше".

Що таке може бути гіршим у цьому контексті? Це, звичайно, не спецназ на Валдай, хоча це було б, звичайно, ідеальне рішення, на мій погляд, усієї цієї історії. Швидше за все, мається на увазі постачання зброї в Україну, і нафтове ембарго, — резюмував журналіст

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони США висміяв російську ППО. Піт Хегсет із сарказмом висловився про роботу російських систем протиповітряної оборони у Венесуелі під час американської спецоперації із затримання Мадуро. Він констатував, що вона не надто ефективна.