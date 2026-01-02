Красота требует жертв? Появилась неожиданная версия, зачем в России придумали удар по резиденции Путина

Лицо главы Кремля сильно постарело в последние годы

Есть несколько версий, для чего в России придумали фейк об атаке Украины на резиденцию главы РФ Владимира Путина. Одна из них не имеет никакого отношения к политике или войне — инсценировку могли устроить, чтобы дать Путину время лечь в косметологическую клинику, чтобы "подправить" свою внешность.

Что надо знать:

Путин уже лет 15 регулярно прибегает к услугам косметологов

Раньше он делал процедуры в Швейцарии, но видимо, теперь это не получается

Историю с атакой на его резиденцию могли придумать, чтоб прикрыть исчезновение главы Кремля для улучшения лица

Путин регулярно исчезал после Нового года

Об этом рассказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина на своем YouTube-канале. По его словам, в последние лет 15 Путин после Нового года загадочно исчезает из общего поля зрения на несколько недель.

По телевизору в такие моменты крутят так называемые консервы, то есть видеозаписи с Путиным сделанные заранее … Сам Путин в это время находится где-то в другом месте. Сам Путин обычно в это время находился в Швейцарии, — говорит Яковина

Российский лидер — постоянный клиент косметологов

Он добавил, что глава Кремля по совету бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ещё в середине 2000-х годов начал активно пользоваться услугами косметологических клиник. Там его лицо делают более молодым на вид.

Убирают с лица и шеи лишний жир, наполняют этим жиром морщины, заканчивают в нужные места гиалуроновую кислоту и колют свежий ботокс, чтобы он выглядел посвежее. Судя по фарфоровой, буквально, физиономии российского диктатора, он очень плотно подсел на это дело и даже в некоторой степени злоупотребляет этими штуками, — отметил журналист

Лицо Путина, добавляет Яковина, сильно изменилось, он как будто не стареет, а наоборот все более округляется, а кожа становится более гладкой. Однако за последние три с половиной года Путин сильно постарел.

Путина, видимо, в Швейцарию не пускают. Ну либо война не позволяла ему надолго покинуть территорию России и выйти на больничный. Ну, в общем, внешне визуально Путин очень сильно постарел за последние три, три с половиной года, Иван Яковина

Почему для очередного исчезновения Путина понадобились фейки

Журналист не исключает, что Путину надоело выглядеть старым и он вызвал в Россию специалистов и лег в клинику для улучшения внешности. По словам Яковины, у главы Кремля в каждой резиденции есть больничный кабинет либо целая больница.

Так вот, если в обычное время народ без проблем можно кормить телеконсервами и никто задавать особо вопросов не будет, то во время войны такого уже не получается. Нужно, чтобы он был на виду все время, — пояснил Яковина

Если бы россияне догадались, что во время войны их лидер лег в клинику улучшать лицо, многих это могло бы возмутить. А после сообщений о якобы налетах украинских дронов на его резиденцию, Путина совершенно официально спрятали.

Сейчас его местонахождение является важнейшим российским государственным секретом. Путина по телевизору не показывают, чтобы не выдать его в местоположение, потому что по официальной версии считается, что украинцы на него охотятся. Чтобы спрятать самое ценное, в кавычках, что есть у России, это самое ценное никому сейчас не показывают. Типа по соображениям безопасности, Иван Яковина

Что будет дальше

Он добавил, что если "косметологическая" версия верна, Путина не будет видно неделю или две. Потом он появится — посвежевший и без морщин.

Будет как "обновлённая версия", говорит Яковина. По его словам, такое уже случалось и именно это и вызвало появление слухов, что у Путина есть двойники. А га самом деле — это все тот же Путин, который меняется из-за косметологических процедур.

И я вообще не удивлюсь, если эта вся эта басня про украинский дрон появилась на свет всего лишь ради обновления путинской физиономии. Как говорится, красота требует жертв, — резюмировал Яковина

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пластические операции делал Путин. Среди них — ботокс, подтяжка лица и не только.