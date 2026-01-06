Очередная пластика или серьезная болезнь? Путин внезапно исчез с публики

Руководитель Кремля даже не прокомментировал арест Мадуро

Глава России Владимир Путин исчез из публичного пространства. В 2026 году не было не только видео, но даже никаких сообщений от его имени.

На это обратили внимание журналисты "Телеграфа". Даже такое важное событие как арест Николаса Мадуро не повлекло комментариев главы государства-агрессора.

Путин исчез из поля зрения

Последняя публикация, связанная с руководителем Кремля, размещена на официальном сайте 6 дней назад. Это новогоднее обращение к соотечественникам, которое традиционно было записано заранее.

Новогоднее обращение Путина. Фото: сайт Кремля

30 декабря была опубликована стенограмма встречи Путина с заместителем министра обороны Анной Цивилевой с фотографиями, а 29 числа – видео совещания о ситуации в зоне "СВО", как в России называют войну против Украины. Однако нет никаких доказательств того, что оба эти события произошли именно в даты публикации.

Встреча Путина с заместителем министра обороны Анной Цивилевой

Стоит отметить, что руководитель Кремля известен своим напряженным графиком. Обычно на официальном сайте и в главных СМИ страны сообщается о большом количестве мероприятий с его участием.

Даже арест Мадуро не заставил высказаться главу РФ

Особенно привлекает внимание молчание главы России относительно спецоперации США в Венесуэле. Николас Мадуро, которого вместе с супругой вывезли из страны и судят в Нью-Йорке, является другом Путина. Поэтому его поведение, мягко говоря, вызывает удивление.

МИД России выпустил заявление, в котором осудил "военную агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы". Глава ведомства Сергей Лавров также осудил американскую операцию и призвал вернуть Николаса Мадуро в страну во время беседы со своим белорусским коллегой.

О ситуации в Венесуэле традиционно грубо высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, использовав жаргон в адрес США. Также мы слышали заявления Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова и депутатов Государственной думы.

Но сам Путин не появился в публичной плоскости, его высказывания даже не цитировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем российские СМИ не интересуются местонахождением своего правителя.

Пора делать пластику?

Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина отметил, что в последние лет 15 Путин после Нового года загадочно исчезал из общего поля зрения на несколько недель, но с началом вторжения в Украину эта традиция прервалась.

По его мнению, в последнее время Путин сильно постарел. Яковина предполагает, что он лег в клинику для улучшения внешности. Именно для этого был придуман фейк про налет на резиденцию.

Если бы россияне догадались, что во время войны их лидер лег в клинику улучшать лицо, многих это могло бы возмутить. А после сообщений о якобы налетах украинских дронов, Путина совершенно официально спрятали.

Путин не выглядел здоровым в последнее время

Однако есть и другая версия отсутствия главы России. Напомним, во время итоговой пресс-конференции Путину пришлось объяснять, почему он все время кашляет. По его словам, в Гостином дворе, где проходит мероприятие, "кондиционеры шуруют".

За несколько дней до этого Путин довольно сильно закашлялся во время очередного публичного появления. Ребенок, стоявший рядом с ним, пожелал ему здоровья.

Во время выступления Путина 2 декабря также была замечена странность в его состоянии. Он имел охрипший голос и признаки насморка.