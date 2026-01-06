Чергова пластика чи серйозна хвороба? Путін раптово зник з публіки

Путін навіть не прокоментував арешт Мадуро

Глава Росії Володимир Путін зник із публічного простору. У 2026 році не було не лише відео, а й ніяких повідомлень від його імені.

На це звернули увагу журналісти "Телеграфа". Навіть така важлива подія як арешт Ніколаса Мадуро не викликала коментарів глави Росії.

Путін зник з поля зору

Остання публікація, пов’язана із керівником Кремля, розміщена на офіційному сайті 6 днів тому. Це новорічне звернення до співвітчизників, яке традиційно записано заздалегідь.

Новорічне звернення Путіна. Фото: сайт Кремля

30 грудня було опубліковано стенограму зустрічі Путіна із заступником міністра оборони Анною Цивілєвою з фотографіями, а 29 числа – відео наради про ситуацію в зоні "СВО", як у Росії називають війну проти України. Однак немає жодних доказів того, що обидві ці події відбулися саме у дати публікації.

Зустріч Путіна із заступником міністра оборони Анною Цивілєвою

Варто зазначити, що керівник Кремля відомий своїм напруженим графіком. Зазвичай на офіційному сайті та у головних ЗМІ країни повідомляється про велику кількість заходів з його участю.

Навіть арешт Мадуро не змусив Путіна висловитись

Особливо привертає увагу мовчання глави Росії щодо спецоперації США у Венесуелі. Ніколас Мадуро, якого разом із дружиною вивезли з країни та судять у Нью-Йорку, є другом Путіна. Тому мовчання глави Росії, м’яко кажучи, викликає подив.

МЗС Росії випустило заяву, в якій засудило "військову агресію Сполучених Штатів щодо Венесуели". Глава відомства Сергій Лавров також засудив американську операцію та закликав повернути Ніколаса Мадуро до країни під час бесіди зі своїм білоруським колегою.

Про ситуацію у Венесуелі традиційно грубо висловився заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, використавши жаргон на адресу США. Також ми чули заяви Комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова та депутатів Державної думи.

Але сам Путін не з’явився у публічній площині, його висловлювання навіть не цитував прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Водночас російські ЗМІ не цікавляться місцезнаходженням глави Росії.

Час робити пластику?

Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина зазначив, що останні років 15 Путін після Нового року загадково зникає із загального поля зору на кілька тижнів.

На його думку, останнім часом Путін сильно постарів. Яковина припускає, що він ліг у клініку для покращення зовнішності. Саме для цього було вигадано фейк про наліт на резиденцію.

Якби росіяни здогадалися, що під час війни їхній лідер ліг у клініку покращувати обличчя, багатьох це могло б обурити. А після повідомлень про нібито нальоти українських дронів, Путіна офіційно сховали.

Путін не виглядав здоровим останнім часом

Проте є й інша версія відсутності глави Росії. Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції Путіну довелося пояснювати, чому він кашляє. За його словами, у Гостиному дворі, де відбувався захід, "кондиціонери шурують".

За кілька днів до цього Путін дуже закашлявся під час чергової публічної появи. Дитина, що стояла поряд з ним, побажала йому здоров’я.

Під час виступу Путіна 2 грудня також було помічено дивину в його стані. Він мав охриплий голос і ознаки нежиті.