Уже и дети намекают: мальчик в Кремле сделал Путину пожелание

Здоровье главы Кремля снова вызвало вопрос

Глава России Владимир Путин довольно сильно закашлялся во время очередного публичного появления. Ребенок, стоявший рядом с ним, пожелал ему здоровья.

Об этом пишут росСМИ, публикуя соответствующее видео. Отмечается, что случай произошел в Кремле во время церемонии награждения.

На видео видно, что Путин вместе с семьей погибшего на войне в Украине сержанта Никиты Афанасьева, которого в этот день наградили званием "Героя России", выстраивались для совместного фото. Однако во время этого глава Кремля сильно и довольно громко закашлялся. Рядом с Путиным в этот момент стоял мальчик Антон, пожелавший главе РФ здоровья.

"Будьте здоровы", — сказал мальчик Путину.

Заметим, что на фоне регулярных новостей о различных проблемах со здоровьем главы Кремля, такая мелочь не прошла в стороне от медиа. Так во время выступления Путина 2 декабря была замечена странность в его состоянии. Он имел охрипший голос и признаки насморка.

Напомним, что асимметричная походка Путина все чаще обсуждается людьми, особенно на фоне слухов о проблемах с его здоровьем. Ранее сообщалось, что у Путина якобы случился инфаркт.

Кроме того, довольно часто и рука Путина вызывает вопросы. Так, еще летом глава России во время заседания довольно странно растирал ее и даже снял часы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Путин снова продемонстрировал необычную походку. На видео было видно, что он неотрывно держал руку у ноги во время ходьбы. Выглядело это довольно странно и неестественно.