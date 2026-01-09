Укр

Паша Техник и Чикатило россиянам интереснее, чем Путин и Пушкин. Появилась занятная статистика

Анастасия Мокрик
Википедия Новость обновлена 09 января 2026, 17:52
Википедия. Фото Коллаж "Телеграфа"

В свежем рейтинге наблюдается неожиданный сдвиг интересов

В свежем рейтинге просмотров страниц русскоязычной "Википедии" за 2025 год произошли заметные изменения. Самой популярной личностью оказался отнюдь не российский глава Владимир Путин. Интересен людей сместился с классических и политических фигур в сторону менее ожидаемых персон.

Что нужно знать:

  • Страница Владимира Путина собрала за год 3,71 млн просмотров
  • Маньяк Андрей Чикатило оказался интереснее для россиян, нежели поэт Пушкин
  • Владимир Зеленский, президент Украины, занял 14-е место с 1 936 500 просмотров

Об этом свидетельствуют данные годового рейтинга просмотров страниц энциклопедии. В опубликованной статистике указано, что первое место по просмотрам занял российский рэпер и шоумен, отметившийся любовь к употреблению запрещенных веществ, Паха Техника (Павел Ивлев). К слову, в марте 2025 года он скончался от инфаркта на фоне передозировки наркотиками.

Паша Техник
Паша Техник

Страница музыканта получила примерно на 60 000 просмотров больше, чем страница Путина. И в целом, в 2025 году страница кремлевского главы в "Википедии" пережила резкое снижение интереса: количество просмотров упало почти вдвое — с 6,07 млн до 3,7 млн.

Рейтинг просмотров в российской "Википедии" за 2025 год
Рейтинг просмотров в российской "Википедии" за 2025 год

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

  • Паша Техник — 3 774 471 просмотр
Паша Техник
Паша Техник
  • Владимир Путин — 3 712 487 просмотров
Владимир Путин
Владимир Путин
  • Тигран Кеосаян (кинорежисер, телеведущий) — 3 435 326 просмотров
  • Дональд Трамп (президент США) — 3 389 981 просмотр
Дональд Трамп
Дональд Трамп
  • Екатерина Мизулина (Директор "Лиги безопасного интернета") — 3 149 400 просмотров.
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Однако есть и не менее интересные факты из этого рейтинга. Например, на шестом месте оказался Андрей Чикатило, известный советский серийный убийца, жертвами которого стали не менее 43 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Он обошёл по популярности российского поэта Александра Пушкина, заняв 6-е место среди персон.

Андрей Чикатило
Андрей Чикатило

Сразу за Пушкиным следует ещё один маньяк — Сергей Головкин (Фишер). Его жертвами, по материалам суда, стали 11 мальчиков и юношей в период с 1986 по 1992 год.

Сергей Головкин
Сергей Головкин
Александр Пушкин
Александр Пушкин

На 13 месте оказался Иосиф Сталин, а на 19-ом — Адольф Гитлер.

Иосиф Сталин
Иосиф Сталин
Адольф Гитлер
Адольф Гитлер

А на 14 месте — страница президента Украины Владимира Зеленского. Ее россияне просмотрели за прошлый год 1 936 500 раз.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

