В свежем рейтинге наблюдается неожиданный сдвиг интересов

В свежем рейтинге просмотров страниц русскоязычной "Википедии" за 2025 год произошли заметные изменения. Самой популярной личностью оказался отнюдь не российский глава Владимир Путин. Интересен людей сместился с классических и политических фигур в сторону менее ожидаемых персон.

Что нужно знать:

Страница Владимира Путина собрала за год 3,71 млн просмотров

Маньяк Андрей Чикатило оказался интереснее для россиян, нежели поэт Пушкин

Владимир Зеленский, президент Украины, занял 14-е место с 1 936 500 просмотров

Об этом свидетельствуют данные годового рейтинга просмотров страниц энциклопедии. В опубликованной статистике указано, что первое место по просмотрам занял российский рэпер и шоумен, отметившийся любовь к употреблению запрещенных веществ, Паха Техника (Павел Ивлев). К слову, в марте 2025 года он скончался от инфаркта на фоне передозировки наркотиками.

Паша Техник

Страница музыканта получила примерно на 60 000 просмотров больше, чем страница Путина. И в целом, в 2025 году страница кремлевского главы в "Википедии" пережила резкое снижение интереса: количество просмотров упало почти вдвое — с 6,07 млн до 3,7 млн.

Рейтинг просмотров в российской "Википедии" за 2025 год

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

Паша Техник — 3 774 471 просмотр

Паша Техник

Владимир Путин — 3 712 487 просмотров

Владимир Путин

Тигран Кеосаян (кинорежисер, телеведущий) — 3 435 326 просмотров

Дональд Трамп (президент США) — 3 389 981 просмотр

Дональд Трамп

Екатерина Мизулина (Директор "Лиги безопасного интернета") — 3 149 400 просмотров.

Екатерина Мизулина

Однако есть и не менее интересные факты из этого рейтинга. Например, на шестом месте оказался Андрей Чикатило, известный советский серийный убийца, жертвами которого стали не менее 43 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Он обошёл по популярности российского поэта Александра Пушкина, заняв 6-е место среди персон.

Андрей Чикатило

Сразу за Пушкиным следует ещё один маньяк — Сергей Головкин (Фишер). Его жертвами, по материалам суда, стали 11 мальчиков и юношей в период с 1986 по 1992 год.

Сергей Головкин

Александр Пушкин

На 13 месте оказался Иосиф Сталин, а на 19-ом — Адольф Гитлер.

Иосиф Сталин

Адольф Гитлер

А на 14 месте — страница президента Украины Владимира Зеленского. Ее россияне просмотрели за прошлый год 1 936 500 раз.

Владимир Зеленский

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Первый российский робот-гуманоид с искусственным интеллектом опозорился во время презентации.