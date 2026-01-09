Паша Техник и Чикатило россиянам интереснее, чем Путин и Пушкин. Появилась занятная статистика
В свежем рейтинге наблюдается неожиданный сдвиг интересов
В свежем рейтинге просмотров страниц русскоязычной "Википедии" за 2025 год произошли заметные изменения. Самой популярной личностью оказался отнюдь не российский глава Владимир Путин. Интересен людей сместился с классических и политических фигур в сторону менее ожидаемых персон.
Что нужно знать:
- Страница Владимира Путина собрала за год 3,71 млн просмотров
- Маньяк Андрей Чикатило оказался интереснее для россиян, нежели поэт Пушкин
- Владимир Зеленский, президент Украины, занял 14-е место с 1 936 500 просмотров
Об этом свидетельствуют данные годового рейтинга просмотров страниц энциклопедии. В опубликованной статистике указано, что первое место по просмотрам занял российский рэпер и шоумен, отметившийся любовь к употреблению запрещенных веществ, Паха Техника (Павел Ивлев). К слову, в марте 2025 года он скончался от инфаркта на фоне передозировки наркотиками.
Страница музыканта получила примерно на 60 000 просмотров больше, чем страница Путина. И в целом, в 2025 году страница кремлевского главы в "Википедии" пережила резкое снижение интереса: количество просмотров упало почти вдвое — с 6,07 млн до 3,7 млн.
Первая пятерка рейтинга выглядит так:
- Паша Техник — 3 774 471 просмотр
- Владимир Путин — 3 712 487 просмотров
- Тигран Кеосаян (кинорежисер, телеведущий) — 3 435 326 просмотров
- Дональд Трамп (президент США) — 3 389 981 просмотр
- Екатерина Мизулина (Директор "Лиги безопасного интернета") — 3 149 400 просмотров.
Однако есть и не менее интересные факты из этого рейтинга. Например, на шестом месте оказался Андрей Чикатило, известный советский серийный убийца, жертвами которого стали не менее 43 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Он обошёл по популярности российского поэта Александра Пушкина, заняв 6-е место среди персон.
Сразу за Пушкиным следует ещё один маньяк — Сергей Головкин (Фишер). Его жертвами, по материалам суда, стали 11 мальчиков и юношей в период с 1986 по 1992 год.
На 13 месте оказался Иосиф Сталин, а на 19-ом — Адольф Гитлер.
А на 14 месте — страница президента Украины Владимира Зеленского. Ее россияне просмотрели за прошлый год 1 936 500 раз.
