Первый российский робот-гуманоид с искусственным интеллектом опозорился во время презентации (видео)

Иронично, что на презентации Айдол должен был продемонстрировать возможности передвижения на двух ногах

В России презентовали человекоподобного робота с искусственным интеллектом по имени Aidol. Он пафосно вышел на сцену под трек из фильма "Рокки" и эпически упал после легкого взмаха рукой.

Что нужно знать:

В России создали первого человекоподобного робота, оснащенного системой искусственного интеллекта

На презентации он должен был показать возможности передвижения на двух ногах, однако эпично рухнул

В сети смеются — шутят, что робот "принял для храбрости"

Падение первого российского антропоморфного робота с ИИ – позор вместо триумфа

Разработчики засуетились и начали поднимать работа. На сцену выскочили сотрудники, которые закрыли эту суматоху черной тканью. Событие, которое должно стать триумфом, превратилось в позор.

Робота поторопились скрыть от глаз

Все произошло в конгресс-центре "Яровит Холл" в Москве, в присутствии большого количества зрителей и журналистов. Позже разработчики вышли к ним и начали оправдываться, что падение якобы связано с тестовыми настройками робота.

Как разработчики объяснили конфуз

Генеральный директор стартапа "Айдол" Владимир Витухин заявил, что робот "обучается в реальном времени", а упал из-за плохого освещения или неисправности. При этом Aidol на 77% состоит из российских компонентов, а робототехническая отрасль РФ сталкивается со значительными проблемами на фоне западных санкций.

Робот Aidol был создан компанией "Новая технологическая коалиция" для демонстрации возможностей передвижения на двух ногах. Как видим, он не справился с задачей.

Планировали триумф, а получился конфуз

По словам Витухина, робот может не только выполнять заданные команды, но и взаимодействовать с человеком "естественно и рационально". По его словам, он оснащен системой из 19 сервоприводов и способен воспроизводить 12 базовых эмоций.

В сети назвали свою версию — робот российский и потому нетрезвый

В сети смеются над падением распиаренного российского робота-гуманоида. Потешаются над "траурной шторкой", которой его затянули. Также шутят, что он, по российской традиции, выпил перед выходом "для храбрости", поэтому и не удержался на ногах.

