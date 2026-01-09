Паша Технік і Чикатило росіянам цікавіші, ніж Путін і Пушкін. З’явилася цікава статистика
У свіжому рейтингу спостерігається несподіваний зсув інтересів
У свіжому рейтингу переглядів сторінок російськомовної "Вікіпедії" за 2025 відбулися помітні зміни. Найпопулярнішою особистістю виявився аж ніяк не російський голова Володимир Путін. Інтерес людей змістився з класичних та політичних постатей у бік менш очікуваних персон.
Що потрібно знати:
- Сторінка Володимира Путіна зібрала за рік 3,71 млн переглядів
- Маніяк Андрій Чикатило виявився цікавішим для росіян, ніж поет Пушкін
- Володимир Зеленський, президент України, посів 14 місце з 1 936 500 переглядів
Про це свідчать дані річного рейтингу переглядів сторінок енциклопедії. В опублікованій статистиці зазначено, що перше місце на переглядах зайняв російський репер і шоумен, котрий відзначився любов'ю до вживання заборонених речовин, Паша Технік (Павло Івлєв). До речі, у березні 2025 року він помер від інфаркту на тлі передозування наркотиками.
Сторінка музиканта отримала приблизно на 60 000 переглядів більше, ніж сторінка Путіна. І загалом, у 2025 році сторінка кремлівського голови у "Вікіпедії" пережила різке зниження інтересу: кількість переглядів впала майже вдвічі — з 6,07 млн до 3,7 млн.
Перша п’ятірка рейтингу виглядає так:
- Паша Технік — 3 774 471 перегляд
- Володимир Путін — 3 712 487 переглядів
- Тигран Кеосаян (кінорежисер, телеведучий) — 3 435 326 переглядів
- Дональд Трамп (президент США) — 3 389 981 перегляд
- Катерина Мізуліна (Директор "Ліги безпечного інтернету") – 3 149 400 переглядів.
Проте є й не менш цікаві факти із цього рейтингу. Наприклад, на шостому місці опинився Андрій Чикатило, відомий радянський серійний вбивця, жертвами якого стали не менше 43 осіб у різних регіонах СРСР, переважно в Ростовській області. Він обійшов за популярністю російського поета Олександра Пушкіна, зацянвши 6 місце серед персон.
Одразу за Пушкіним слідує ще один маніяк — Сергій Головкін (Фішер). Його жертвами, за матеріалами суду, стали 11 хлопчиків та юнаків у період з 1986 по 1992 рік.
На 13 місці опинився Йосип Сталін, а на 19-му — Адольф Гітлер.
А на 14 місці – сторінка президента України Володимира Зеленського. Її росіяни переглянули за минулий рік 1936500 разів.
