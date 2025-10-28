Grokipedia против Википедии. Маск запустил новую онлайн-энциклопедию: что с ней не так (фото)

На портале уже более 800 тысяч статей

Новая онлайн-энциклопедия Grokipedia, которую создал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на базе искусственного интеллекта, уже работает. Пользователи в сети сравнили новую энциклопедию с уже существующей Википедией.

Что нужно знать:

27 октября заработала Grokipedia

На счету онлайн-энциклопедии уже более 800 тысяч статей

Мнения сети о новой энциклопедии разделились

О запуске работы новой энциклопедии сообщил Маск в сети Х. Он напомнил, что вебсайт функционирует на базе искусственного интеллекта, что якобы должно делать его более точным, чем Википедия.

"Grokipedia.com — это правда, вся правда и ничего, кроме правды. Мы никогда не будем идеальными, но будем стремиться к этому", — добавил Маск.

Как выглядит Grokipedia

Заметим, что Grokipedia имеет строку поиска на темном фоне и стиль шрифта, напоминающий Википедию и ChatGPT. В настоящее время онлайн-энциклопедия находится в версии v0.1 и содержит 885 279 статей. К примеру, в английской Википедии в настоящее время имеется 7 081 705 статей.

Grokipedia

В сети Grokipedia есть по адресу — grokipedia.com. Перейдя на страницу в глаза бросается то, что визуально она сильно похожа на страницу Google. В настоящее время на портале доступен поиск и информация только на английском.

Реакция сети

Пользователи неоднозначно восприняли новую энциклопедию. Многие заметили сходство Grokipedia с Википедией, особенно в стиле написания. Хотя некоторые факты ИИ исправил. Но учитывая, что новая энциклопедия создана на базе искусственного интеллекта сходства с другими порталами не миновать, ведь ИИ сам ищет информацию и берет ее из доступных источников.

Были в сети пользователи, которые наоборот увидели разницу между обоими порталами и предпочли Grokipedia.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине используют ИИ для написания законопроектов.