Дочь Пескова вручила ему странный подарок и вызвала отвращение в сети (фото)

На презент в полный рост отреагировали не только смехом

Личный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на днях получил от своей старшей дочери Елизаветы необычный подарок на день рождения. Этот презент вызвал в сети смех и одновременно отвращение.

Что нужно знать:

На день рождения Пескова дочь Лиза преподнесла ему карикатурную куклу

Дмитрий Песков отмечал 58-летие вместе со своим надувным двойником

Снимок с куклой вызвал в сети бурную реакцию

Лиза Пескова, которая родилась во втором браке путиниста с Екатериной Солоцинской, вручила отцу надувную куклу в полный рост — как карикатуру на его деловой образ. Свое 58-летие скандальный россиянин встречал в компании своего надувного двойника.

27-летняя девушка с опозданием (публикация в сторис Инстаграма была сделана спустя десять дней после торжества — 27 октября) выложила фотографии, где Дмитрий стоит рядом с фигурой из шариков, которая как две капли похожа на него самого. Этот карикатурный образ был высмеян в сети.

Снимок вмиг разлетелся по российским Телеграм-каналам. Хоть комментариев к публикации с Песковым не нашлось, но судя по реакции подписчиков кадры с надувным "усатым" человечком вызвали лишь смех (в виде смеющегося смайлика) и отвращение (в виде дерьма).

