Дочь отреклась от него, а сын — гордился: что известно о семье самого жестокого маньяка СССР Чикатило

Чикатило с особой жестокостью убил более 40 человек

Кровавый маньяк Андрей Чикатило был тайно казнен еще в 1994 году. Но у него остались жена и двое детей, которые даже не подозревали, что глава их семьи совершал ужасающие преступления.

Что стоит знать:

Андрей Чикатило с особой жестокостью убил более 40 человек и ему почти 12 лет удавалось скрываться от полиции

У Чикатило осталась жена и двое детей, которым пришлось сменить фамилию. Дочь отреклась от отца еще до ареста, а сын гордился и не скрывал родства с маньяком

Что известно о жене Андрея Чикатило

Андрей Чикатило с виду был тихим и спокойным мужчиной. Он не злоупотреблял алкоголем, работал и, казалось, заботился о своей семье. С женой Феодосией он познакомился благодаря сестре, и вскоре пара поженилась.

Андрей Чикатило был одним из самых жестоких маньяков СССР

Интимная жизнь у них складывалась неудачно, но в 1965 году у пары родилась дочь Людмила, а через три года появился сын Юрий. Вскоре Чикатило признался жене, что стал импотентом и перестал выполнять супружеский долг.

Андрей Чикатило с женой в молодости

Феодосию это не смущало, поскольку она считала мужа надежным и ответственным человеком. Даже когда он начал часто пропадать с работы, был уволен из школы-интерната после скандала с домогательствами к ученикам, и на одежде нередко были следы грязи и крови, женщина верила его объяснениям.

Как выглядела жена Андрея Чикатило

Осознание, что ее муж является жестоким маньяком, пришло лишь когда Феодосия увидела видеозаписи, на которых Чикатило показывал следователям место захоронения расчлененного ребенка. Женщина сразу от него отреклась, забрала сына, сменила фамилию и уехала из Ростовской области в Харьков, где жила ее дочь.

Жена Чикатило работала на рынке, помогала дочери воспитывать внука, но в 2005 году она скончалась.

Как сложилась судьба детей Чикатило

Дочь Людмила отрекласьотреклась от отца еще до его ареста и обвинения в убийствах невинных людей. Это произошло после инцидента, когда она оставила своего сына на ночь у бабушки и дедушки, а затем узнала, что Чикатило приходил к нему ночью и приставал.

Дочь Чикатило отреклась от него еще до ареста

Однако Людмила не бросила мать и брата, а приютила их в Харькове, когда они бежали из России. Позже женщина вышла замуж второй раз, снова изменила фамилию и родила дочь. Людмила ведет закрытый образ жизни, избегает публичности и не общается с журналистами, поэтому о ней сейчас ничего неизвестно.

Что касается сына Чикатило, то Юрий с детства был спокойным мальчиком, однако служба в Афганистане изменила его. Наследник маньяка вернулся раздражительным и агрессивным и вскоре попал под влияние криминала. Юрий занялся рэкетом, воровством и даже был обвинен в покушении на убийство. Однако мужчина "хайповал" на своей настоящей фамилия и не срывал своего родства с маньяком.

Как выглядит сын Андрея Чикатило

Более того, Юрий гордился отцом и в разные периоды жизни по-разному отзывался о нем. Бывало, что он называл Чикатило "добрым человеком", осужденным несправедливо, а затем признавал, что у него были "грехи", но власть "повесила" на него много лишнего.

За свои преступные действия Юрий в общей сложности провел в тюрьме почти 13 лет. Но это не помешало ему обзавестись семьей. В первом браке у мужчины родился сын, которого он назвал в честь деда — Андреем. Позже Юрий состоял в гражданском браке с женщиной по имени Наталья, от которой у него появилось еще двое детей.

Сын Чикатило живет в Харькове

Известно, что Юрий обжился в Харькове, а в 2013 году участвовал в Евромайдане. А в апреле 2025 года в российских СМИ начали распространять информацию, что Юрий Чикатило погиб на фронте, воюя на стороне ВСУ.

Но в харьковском ТЦК опровергли эту информацию. Журналистам "Суспильного" удалось связаться с Юрием и он сообщил, что не служит в украинской армии и что обновляет свои данные через ЦНАП. На службу мужчина не планирует идти, потому что имеет хронические заболевания.

"Телеграф" писал ранее, что известно о серийном убийце Кузьменко из Киевщины. Он насиловал, а затем душил своих жертв.