"Для нас это джихад": боец ВСУ, бывший муфтий, о мусульманах на войне и кадыровцах
-
-
Действия кадыровцев против украинцев нарушают исламские заповеди и считаются грехом
Кадыровцы, которые воюют против Украины, называют свою агрессию "джихадом". Однако это искажённая и религиозно ложная риторика — им сказали так называть свои действия, но с точки зрения шариата, исламского богословия — это преступное уничтожение и нападение.
Что нужно знать:
- С арабского слово "джихад" переводится как "борьба на пути Аллаха", борьба со злом и несправедливостью
- Настоящий джихад — это защита своей земли, семьи и народа
- Мусульмане, защищающие Украину в составе ВСУ, исполняют прямой религиозный долг — оборонять свою землю и людей
Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов в материале: "В Украине есть агенты Путина, которых нужно просто закрыть: Исмагилов о возможности окончания войны, "бусификации" и вере".
Каждый мусульманин, пришедший как захватчик на стороне России, он преступник и грешник. Они фактически принимают участие в нападении на страну, которая на них не нападала и ничем им не угрожала
Он добавил, что война проходит на нашей территории и уничтожается наше население, потому нет никакого оправдания с точки зрения ислама.
Напротив, бьющиеся в ВСУ мусульмане Украины это мы на джихаде. Мы защищаем то, что дал нам Бог: детей, семьи, дома, страну. И мы должны их защищать. В Священном Коране есть приказ защищать то, что дано Богом. Мы не пришли в Чечню, Татарстан, Башкортостан забирать их и убивать их население
