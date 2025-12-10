Действия кадыровцев против украинцев нарушают исламские заповеди и считаются грехом

Кадыровцы, которые воюют против Украины, называют свою агрессию "джихадом". Однако это искажённая и религиозно ложная риторика — им сказали так называть свои действия, но с точки зрения шариата, исламского богословия — это преступное уничтожение и нападение.

Что нужно знать:

С арабского слово "джихад" переводится как "борьба на пути Аллаха", борьба со злом и несправедливостью

Настоящий джихад — это защита своей земли, семьи и народа

Мусульмане, защищающие Украину в составе ВСУ, исполняют прямой религиозный долг — оборонять свою землю и людей

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов в материале: "В Украине есть агенты Путина, которых нужно просто закрыть: Исмагилов о возможности окончания войны, "бусификации" и вере".

Каждый мусульманин, пришедший как захватчик на стороне России, он преступник и грешник. Они фактически принимают участие в нападении на страну, которая на них не нападала и ничем им не угрожала пояснил Исмагилов.

Он добавил, что война проходит на нашей территории и уничтожается наше население, потому нет никакого оправдания с точки зрения ислама.

Напротив, бьющиеся в ВСУ мусульмане Украины это мы на джихаде. Мы защищаем то, что дал нам Бог: детей, семьи, дома, страну. И мы должны их защищать. В Священном Коране есть приказ защищать то, что дано Богом. Мы не пришли в Чечню, Татарстан, Башкортостан забирать их и убивать их население подытожил собеседник.

