Сын Кадырова стал президентом

У футбольного клуба "Ахмат" появился 18-летний руководитель

Новым президентом ФК "Ахмат" (Грозный) стал 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров. Два дня назад его также назначили региональным министром спорта.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Ахмата". Ранее Ахмат был первым заместителем министра спорта, а также занимал должность министра республики по делам молодежи.

"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты", — отмечается в заявлении на сайте клуба.

Президентом "Ахмата" последние 13 лет был ближайший соратник главы Чечни Магомед Даудов. 15 мая он покинул пост председателя парламента республики, который занимал с 2015 года.

Любопытно, что "Ахмат" под руководством Даудова в последних 5 матчах одержал 4 победы (при одном поражении) и выбрался из подвалов турнирной таблицы российской лиги, оказавшись на 10-м месте и гарантировав себе место в сильнейшем дивизионе российского футбола на следующий сезон. В соцсетях среди болельщиков эта серия побед вызвала смех, учитывая тот факт, что Кадыров-старший "решает вопросы" в разных сферах, а теперь добрался и до футбольной команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кадырову на инаугурации Путина понадобилась помощь.