"Воював" у ТікТок і хамив Зеленському: що відомо про старшого сина Кадирова, який може очолити Чечню

Ахмата Кадирова вважають найталановитішим в родині

На тлі інформації про погіршення здоров'я очільника Чечні Рамзана Кадирова, у російських владних колах нібито активізувався процес обговорення можливого його наступника. Коло кандидатів на це місце дуже обмежене.

Серед головних претендентів на посаду фігурує ім'я старшого сина Рамзана Кадирова — Ахмата. "Телеграф" розповість всі відомі факти про спадкоємця глави Чечні.

Що варто знати

В очільника Чечні зафіксовано нібито повну відмову нирок, через що він наразі перебуває на апаратному життєзабезпеченні під наглядом лікарів

У Кремлі розпочали активний пошук та обговорення потенційних наступників очільника Чечні

Одним з реальних претендентів на посаду Кадирова є його син Ахмат

Хто такий Ахмат Кадиров

Ахмат Кадиров народився 8 листопада 2005 року. Він став шостою дитиною і першим сином Рамзана. Ахмата назвали на честь діда по батьковій лінії — першого президента Чеченської республіки. Через 10 днів після народження дитини Рамзан Кадиров був призначений виконувачем обов'язків глави уряду Чечні, а в 2007 році став очільником регіону. В наступні роки він сформував своє політичне оточення з найближчих людей, зокрема, зі своїх дітей.

Ахмат Кадиров

Скандали

Ахмата батьки вважають найталановитішим зі своїх дітей. До восьми років він нібито вивчив напам'ять Коран, після чого навчався в Освітньому центрі імені Ахмата Хаджі Кадирова. З раннього дитинства займався боями без правил та боксом. У 10-річному віці він дебютував на міжнародному турнірі MMA, а його бої транслювалися по чеченському телебаченню. За час виступів Ахмат Кадиров не зазнав жодної поразки і закінчив більшість боїв технічним нокаутом. Ряд бійців, зокрема — Федір Ємельяненко, виступали з критикою таких дій, оскільки правила турніру передбачають віковий ценз для бійців у 14 років.

У жовтні 2022 року сини голови Чечні Ахмат, Елі та Адам разом із сестрою, 23-річною міністром культури республіки Айшат Кадировою, відвідали територію самопроголошеної "ДНР". Ця поїздка докладно висвітлювалася Рамзаном Кадировим, який стверджував, що його сини взяли участь у реальних бойових діях. Сини Кадирова нібито вирушили на "передові позиції в районі СВО", бо "не збираються чекати повноліття" та "готові понюхати пороху". На підтвердження було оприлюднене відео, на якому Ахмат, Елі та Адам стріляють з автоматів та гранатомета, сидячи у невеликому окопі разом з командиром полку поліції імені Ахмата Кадирова Замідом Чалаєвим.

Проте, численні експерти зійшлися на думці, що це було нічим іншим як піаром та пропагандою. В реальності, Кадирови навіть близько не наближались до лінії фронту.

9 січня 2026 року Ахмат Кадиров виступив з різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в боягузтві та клоунаді.

Ахмат та Рамзан Кадирови

Політична кар'єра

Ахмат Кадиров розпочав кар’єру у владі ще в 18 років, з посади заступника міністра спорту та міністра у справах молоді. Також він став президентом футбольного клубу "Ахмат".

У 2022 році Рамзан Кадиров почав просувати старшого сина у політику. 16-річний Ахмат очолив керівництво державною молодіжною політикою в Чечні, ставши регіональним головою Російського руху дітей та молоді. У 17 річному віці Ахмата Кадирова нагородили нагрудним знаком МВС Чечні "За відзнаку у боротьбі проти тероризму". У березні 2023 року Ахмат зустрівся в Кремлі з Володимиром Путіним.

Ахмат Кадиров та Володимир Путін

Кілька днів тому, глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого сина Ахмата на посаду виконувача обов’язків заступника глави уряду республіки зі збереженням посади міністра спорту. За інформацією "Радіо Свобода", при цьому Рамзан Кадиров не коментує, чи пов’язане призначення його сина з повідомленнями про його стан здоров’я.

Ахмат Кадиров

Сім'я

Ахмат Кадиров одружився 4 березня 2023 року. Ім'я його дружини тримається в секреті, але при цьому весілля стало масштабним святом для всієї Чечні: міста республіки були прикрашені плакатами, футболісти клубу "Ахмат" присвятили нареченому свою перемогу, в Грозному пройшли перегони, приурочені до одруження. Також, інші чеченські пари, які зареєстрували шлюб того ж дня, отримали по 100 тисяч рублів з бюджету.

Ахмат Кадиров

Що зі здоров'ям Рамзана Кадирова

Починаючи з 2023 року Рамзан Кадиров неодноразово зникав з публічного простору, а його появи в медіа стали не такими частими, як раніше. Саме це могло свідчити про погіршення його здоров'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, де востаннє бачили Кадирова і як він виглядав після замаху на вбивство, невдалих операцій і коми.