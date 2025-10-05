Покушение на убийство, неудачные операции и кома: где в последний раз видели Кадырова и как он выглядел

Кадыров имел неудачные операции на почке

В воскресенье, 5 октября, 49 лет исполняется главе Чечни и стороннику диктатора Путина Рамзану Кадырову. Его обвиняли в нарушениях прав человека, организации похищений и пыток в Чечне. Также Кадыров отправлял чеченские войска, чтобы воевать на стороне России против Украины.

Что нужно знать:

Рамзан Кадыров находился в коме

Глава Чечни предлагал украинским пленным совершить самоубийство

Кадыров чуть не утонул в Турции

"Телеграф" решил выяснить, где в последний раз видели главу Чечни, и какие публичные высказывания он делал.

Куда исчез Кадыров

В 2023 году начали распространяться слухи о смерти Кадырова. Однако потом оказалось, что это неправда. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказывал "Телеграфу", что состояние здоровья председателя Чечни — тяжелое. А все потому, что ему сделали неудачные операции на почке. Кадыров тогда находился в коме.

В 2024 году глава Чечни предлагал отправлять нарушителей правопорядка в Чечне на войну в Украину. Речь шла о "проблемной молодежи". Вскоре Кадыров заявил, что его пытались убить во время стрельбы у офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" в Москве. Заказчиками, по его словам, были миллиардер-промышленник Сулейман Керимов и два депутата Госдумы из Ингушетии и Дагестана. Кадыров сказал, что объявит им "кровную месть", если они не докажут обратное.

Кадыров говорил, что на него совершили покушение, фото из сети

Впоследствии глава Чечни попал в скандал в Саудовской Аравии. Он вышел на ринг и поздравил абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева с победой в бою. Это произошло до объявления результата поединка. В сети предположили, что Кадыров мог повлиять на победу Бетербиева в бою.

Кадыров поддерживал Артура Бетербиева, скриншот из сети X

Вскоре Кадыров приехал в центр Грозного, куда привезли 12 украинских пленных. Он цинично предложил им покончить жизнь самоубийством. Кадыров заявлял, что украинские пленные чувствуют себя как "на курорте". Кроме того, он предложил поставить пленных на крыши российских объектов, которые снимают западные военные спутники. Вскоре в Секретариате Координационного штаба по обращению с военнопленными рассказали, что украинских бойцов используют как "живой щит".

Кадыров предлагал украинским пленным совершить самоубийство

В мае 2025 года глава Чечни попросил уволить его с должности. Это произошло на фоне слухов о возможном ухудшении состояния здоровья Кадырова. В российских СМИ писали, что у него обнаружили заболевание поджелудочной железы. Отмечалось, что Кадыров проходит лечение в частной клинике своей жены "Аймед" в Грозном. Вскоре Кадыров прекратил проводить совещания, так что слухи о сложном заболевании только усилились.

В июле 2025 года стало известно, что "дон-дон" едва не скончался на турецком курорте Мугла. Он вошел в воду и стал тонуть. Работники отеля заметили это и спасли его.

Турецкий курорт Мугла, фото из сети

В августе 2025 года Кадыров обнародовал видео, где занимается на тренажере. На таком оборудовании обычно проходят реабилитацию после серьезных болезней или травм. Было заметно, что сторонник кремлевского режима заметно похудел.

Кадыров на тренажере

Впоследствии поклонник Путина посетил школьную линейку на 1 сентября. Было заметно, что его движения замедлены, а также он едва передвигался.

Кадыров на линейке 1 сентября

Недавно Кадыров отреагировал на интервью российской певицы Аллы Пугачевой. Он назвал ее высказывание "жалкой пустой болтовней". Также Кадыров считает Пугачеву "врагом народа и предательницей", которая не должна говорить о Чечне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Кадыров вернул из конюшни Чехии своего жеребца Зазу. Ранее животное арестовали в рамках санкций.